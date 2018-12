Irama: l'album "Giovani" è disco d'oro

Disco D’Oro per “Giovani di Irama” che in meno di un mese ha venduto oltre 25mila copie

“Giovani”, il nuovo album di Irama, è stato certificato Disco d’Oro a tre settimane dall’uscita del disco, avvenuta il 19 ottobre scorso. L’ambito riconoscimento è arrivato per le oltre 25 mila copie vendute in meno di un mese.

“Giovani” è Disco D’Oro

«“Giovani” è Disco d’Oro, grazie, grazie di cuore». È con queste semplici parole che Irama ha ringraziato i suoi fan per l’ultimo successo raggiunto, quello che ha premiato la sua recente fatica discografica con l’ambito riconoscimento. Il Disco D’Oro arriva a tre settimane dall’uscita di “Giovani”, pubblicato il 19 ottobre scorso e dimostra che l’album ha riscontrato il parere favorevole del pubblico e dei fan del giovane cantante nato a Monza. Il disco, inoltre, è stabile nella top10 della classifica ufficiale FIMI e ha raggiunto oltre 8 milioni di ascolti su Spotify. Un discorso simile può essere fatto per il singolo “Bella e rovinata”, che in una settimana ha raggiunto quasi 3 milioni di visualizzazioni, divenendo tra i video di tendenza della piattaforma. La certificazione d’oro va ad aggiungersi anche al doppio Disco di Platino ottenuto dal precedente album “Plume”, al Disco d’Oro di “Un giorno in più” e al triplo Platino del brano “Nera”, diventato uno dei tormentoni dell’estate 2018.

L’instore tour

In questi giorni si sta svolgendo anche l’instore tour di Irama, che sta attraversando l’Italia per firmare le copie del suo album e abbracciare i suoi fan. Questo è il calendario aggiornato con gli appuntamenti previsti:

15 novembre – Nola (Napoli), CC Vulcano Buono – ore 17:00

16 novembre – Carini (Palermo), CC Poseidon – ore 17:00

17 novembre – Castrofilippo (Agrigento), CC Le Vigne – ore 17:00

18 novembre – Misterbianco (Catania), Feltrinelli Centro Sicilia – ore 15:30

20 novembre – Erbusco (Brescia), CC Le Porte Franche – ore 17:00

21 novembre – Lugano (Svizzera), CC Lugano Sud – ore 14:00

22 novembre – Fiumicino (Roma), CC Parco Leonardo – ore 17:00

27 novembre – Chieti Scalo (Chieti), CC Megalò – ore 17:00

28 novembre– Rimini – CC Malatesta – ore 17:00

5 dicembre – Borgo Virgilio (Mantova), CC Virgilio – ore 17:00

6 dicembre – Parma, Euronics Parma – ore 16:30

I concerti

A breve Irama inizierà il “Plume Tour”, che partirà da Roma sabato 24 novembre e si concluderà a Milano il 16 dicembre. Si tratta di 11 appuntamenti live in giro per l’Italia, a cui si aggiungeranno, nel corso dell’anno prossimo, i concerti già previsti per l’ “Irama Live 2019”. La nuova tournée partirà da Venaria Reale il 28 febbraio e terminerà il 5 aprile a Milano. Al momento sono previsti 13 appuntamenti, ma non è escluso che potrebbero aggiungersi altre date, visto il riscontro positivo che il cantante di Monza sta avendo da parte del pubblico e dei fan. Questo è il calendario aggiornato di tutti i concerti di Irama:

“Plume Tour”

24 novembre – Roma, Viteculture Quirinetta

25 novembre – Roma, Viteculture Quirinetta

1 dicembre – Nonantola (MO), VOX Club

2 dicembre – Torino, Hiroschima Mon Amour

9 dicembre – Firenze, Viper Theatre

15 dicembre – Milano, Magazzini Generali

16 dicembre – Milano, Magazzini Generali

Irama Live 2019