Lucca Summer Festival, sul palco confermato Calcutta

La line up del Lucca Summer Festival 2019 continua ad arricchirsi di nuovi artisti, questa volta l’annuncio riguarda uno dei nomi di spicco della nuova ondata di musica italiana: Calcutta. Il cantautore di Latina si esibirà con la sua band sul palco di Piazza Napoleone, l’appuntamento è per il prossimo 6 luglio. Di seguito trovate tutte le informazioni per arrivare preparati al concerto. Nel frattempo, Calcutta è impegnato fino a febbraio con il tour invernale nei palazzetti più importanti d’Italia.

Calcutta live al Lucca Summer Festival: info e biglietti

Calcutta è attualmente alle prese con il tour di presentazione di “Evergreen”, suo ultimo album uscito il 25 maggio 2018 per Bomba Dischi / Sony Music. Dopo le esibizioni invernali nei palazzetti di tutta Italia, lo spettacolo continuerà nei più importanti festival estivi: dopo Roma, Milano e Treviso, è arrivato anche l’annuncio del concerto al Lucca Summer Festival 2019. L’appuntamento è in Piazza Napoleone, storica location della manifestazione toscana. L’inizio del live è previsto per le ore 21:30, Calcutta sarà accompagnato sul palco dalla sua band e presenterà al pubblico sia le nuove canzoni di “Evergreen” che i successi contenuti nel precedente album “Mainstream”. Non mancherà di certo anche qualche canzone più “vecchia”, ma comunque cara ai fan. I biglietti per il suo concerto al Lucca Summer Festival saranno disponibili in presale esclusiva dalle ore 9:00 di venerdì 25 gennaio alle ore 23:59 di domenica 27 gennaio, mentre le vendite generali inizieranno dalle ore 10:00 di lunedì 28 gennaio. Per maggiori informazioni su come acquistare i biglietti vi invitiamo a consultare il sito ufficiale di DNA concerti.

Il programma del Lucca Summer Festival

Il Lucca Summer Festival festeggia quest’anno la sua 22ª edizione con un calendario di concerti che si arricchisce di giorno in giorno. Sono già tanti gli artisti italiani e internazionali annunciati in line up, sarà un’estate di live per tutti i gusti: da Calcutta, Gemitaiz, Maneskin, Salmo, Ennio Morricone, Francesco De Gregori, Anastasio, Eros Ramazzotti ai concerti di star riconosciute in tutto il mondo come Sting, Elton John, i Toto, i Take That e moltissimi altri. L’organizzazione del Lucca Summer Festival raccomanda di acquistare i biglietti per i propri concerti solamente presso i circuiti di vendita autorizzati. Le prevendite per tutti i live in calendario sono disponibili su circuito Ticketone (online sul sito ufficiale e nei punti vendita autorizzati). Le biglietterie del festival saranno posizionate in Piazza San Michele (angolo via San Paolino) e in Piazza del Giglio - ingresso S. Girolamo. Di seguito riportiamo il calendario del Lucca Summer Festival 2019, con tutti gli artisti annunciati finora: