Gazzelle in concerto: tutte le date del Punk tour 2019

Dopo il successo dell’album d’esordio “Superbattito” (2017), Gazzelle è pronto a tornare sulla scena con il suo nuovo album “Punk”. Il tour di presentazione del disco partirà a marzo 2019 con due importanti tappe nei palazzetti di Milano e Roma, per poi arrivare nei più importanti live club di tutta Italia. Ecco tutte le info per non perdersi i concerti di Gazzelle.

“Punk tour”: il calendario dei concerti

Gazzelle ha appena concluso l’instore tour di presentazione del suo nuovo album “Punk” e l’accoglienza dei fan si è fatta sentire fortissimo. Il cantautore romano tornerà sui palchi nel 2019 e la tournée inizierà con due speciali appuntamenti nei palazzetti: il 1 marzo al Mediolanum Forum di Assago (Milano) e il 3 marzo al Palazzo del Sport di Roma. Questi concerti segneranno la prima volta in cui la musica di Gazzelle arriverà nei palasport, davanti a un grande pubblico presente per ascoltare solo le sue canzoni. Dopodiché il “Punk tour” proseguirà nei club di tutta Italia, facendo tappa a Firenze, Torino, Napoli, Bari, Bologna, Senigallia (AN), Perugia e Padova. Il cantautore sarà accompagnato sul palco dalla sua band e presenterà per la prima volta live i brani contenuti in “Punk”, insieme ai pezzi del precedente album “Superbattito”. I biglietti per i concerti di Gazzelle sono disponibili su circuito Ticketone (online e nei punti vendita autorizzati). Per tutte le date nei club il prezzo dei posti parterre è di 25 euro + diritti di prevendita (per il live all’Obihall di Firenze sono acquistabili anche biglietti in galleria numerata a 30 euro + d.p.). Per quanto riguarda lo show al Mediolanum Forum di Assago (Milano) del 1 marzo i prezzi sono: anello C numerato 20 euro + d.p., anello B laterale numerato 25 euro + d.p., tribuna gold centrale numerata anello B e tribuna numerata anello A 30 euro + d.p., mentre i posti parterre sono già esauriti. Per il concerto al Palazzo dello Sport di Roma del 3 marzo i prezzi sono: anello C numerato 20 euro + d.p., anello B numerato 25 euro + d.p., anello A numerato 30 euro + d.p. e posti parterre già esauriti anche per questa data. Ecco tutte le date del “Punk tour” 2019, aggiornate ad ora:

1 marzo Assago (MI), Mediolanum Forum

3 marzo Roma, Palazzo dello Sport

7 marzo Firenze, Obihall

9 marzo Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia

15 marzo Napoli, Casa della Musica

16 marzo Modugno (BA), Demodè Club

21 marzo Bologna, Estragon

24 marzo Brescia, LattePiuLive

30 marzo Senigallia (AN), Mamamia

31 marzo Perugia, Afterlife Club

7 aprile Padova, Gran Teatro Geox

Il nuovo album “Punk”

Gazzelle ha pubblicato il suo nuovo album “Punk” venerdì 30 novembre 2018, a poco più di un anno e mezzo di distanza dall’uscita del fortunato debut “Superbattito”. Il disco è stato anticipato dai singoli “Tutta la vita”, “Sopra” e “Scintille”, tutti accompagnati dal rispettivo video. Il titolo, “Punk”, è una voluta provocazione: Gazzelle ha dichiarato di aver scritto questo disco per la pura esigenza di farlo, senza seguire le regole del mercato e delle hit del momento. Per questo motivo “punk” non è inteso come genere musicale (il disco è marcatamente pop), quanto piuttosto come filosofia e attitudine alla vita. I pezzi parlano d’amore e di situazioni su cui bisogna sentirsi liberi di ironizzare e di lasciarsi andare, un magico incontro tra testi malinconici e melodie da ballare.