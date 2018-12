Emis Killa in concerto a dicembre: info e biglietti del tour

Dopo i due concerti sold out di ottobre a Milano e Roma, Emis Killa torna sui palchi d’Italia con il nuovo “Supereroe tour”. La tournée partirà dal Fabrique di Milano domenica 9 dicembre e si concluderà all’Hiroshima di Torino il 16 dello stesso mese. I concerti saranno l’occasione per presentare dal vivo i brani dell’album “Supereroe”.

Le date del “Supereroe tour”

Il “Supereroe tour” comprende 5 concerti imperdibili per i fan del rapper italiano che ha da poco pubblicato il suo ultimo album “Supereroe”, uscito a due anni di distanza dal precedente disco “Terza stagione”. Questo è il calendario aggiornato con le date dei live di dicembre:

Domenica 9 dicembre, Fabrique, Milano

Mercoledì 12 dicembre, Atlantico, Roma

Giovedì 13 dicembre, Viper Theatre, Firenze

Venerdì 14 dicembre, Estragon, Bologna

Domenica 16 dicembre, Hiroshima Mon Amour, Torino

Il costo dei biglietti

Per tutte le città, la vendita dei biglietti per ascoltare dal vivo “Rollercoaster”, il testo di “Fuoco e benzina” o “Supereroe” di Emis Killa è iniziata il 5 settembre su Ticketone e l’8 settembre nei punti vendita autorizzati. Il prezzo per ogni appuntamento è unico ed è di 34,50 €. Anche se mancano pochi giorno all’inizio della tournée è ancora possibile acquistare i biglietti per Milano, Roma, Firenze e Bologna, ma non per Torino, dove l’appuntamento è sold out. Tutti i concerti inizieranno alle ore 21:00, ma l’apertura dei cancelli è prevista per le 19:30, così da permettere di prendere posto con calma e di consentire a chi ha acquistato i biglietti in ritardo di poterli ritirare presso il luogo del concerto.

La possibile scaletta dei concerti

La scaletta del tour di Emis Killa sarà incentrata sicuramente sul nuovo album “Supereroe” e dovrebbe portare sul palco brani come “Rollercoaster”, “Supereroe”, “Cocaina” o “Claro”. Tuttavia, non dovrebbero mancare neanche le canzoni più famose del rapper, che lo hanno reso noto in Italia, come “Linda”, “Serio”, “Scordarmi chi ero”, “Non era vero”, “Cult”, “Quello di prima”, “Non è facile”, “Parigi” o “Uno come me”.

L’album “Supereroe”

A ottobre Emis Killa ritorna sulle scene discografiche italiane con l’album “Supereroe”, che arriva due anni dopo il disco “Terza Stagione”. Si tratta del quarto album in studio del cantante, che debutta in vetta alla classifica ufficiale degli album più venduti in Italia e riesce a conquistare il disco d’oro per il gran numero di copie vendute. Il titolo dell’album è ispirato ai supereroi della vita di tutti i giorni, dai genitori ai medici, dagli atleti a chi si batte per difendere i diritti dell’uomo. È una sorta di album autobiografico, ispirato alla storia del rapper e alla vita dei ragazzi di provincia.

Gli ultimi successi

Nel corso dell’ultimo anno, Emis Killa ha ottenuto un grande riscontro per il brano “Linda” pubblicato a ottobre 2017 e disco di Platino, e per il singolo “Serio”, uscito a febbraio 2018 e certificato con il disco d’Oro digitale. L’inedito ha anche conquistato i vertici della classifica di Spotify. L’8 giugno scorso è arrivato negli store digitali anche “Rollercoaster”, che ha ottenuto il disco d’Oro digitale e su Spotify ha raggiunto oltre 14 milioni di stream. Infine, il 5 dicembre Emis Killa ha pubblicato il video del nuovo singolo “Claro” con Gemitaiz e Vegas Jones.