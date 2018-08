Tutto su "Supereroe", il nuovo album di Emis Killa

È prevista per l’autunno l’uscita del nuovo album di Emis Killa, “Supereroe”. Il rapper, uno dei più famosi e apprezzati in Italia, presenterà il disco in due concerti che si terranno nel mese di ottobre a Roma e Milano. Il 12 ottobre sarà al Teatro Principe del capoluogo lombardo, mentre il 13 ottobre si esibirà al Quirinetta di Roma: entrambe le date sono andate immediatamente sold out. Non si sa ancora se Emis Killa deciderà di aggiungere nuove tappe in autunno per presentare “Supereroe”.

“Rollercoaster”, primo singolo di “Supereroe”

“Supereroe” è stato anticipato dal singolo “Rollercoaster”, prodotto da Carosello Records. Il brano è disponibile dall’8 giugno negli store digitali di tutto il mondo: sono già undici milioni le visualizzazioni su YouTube. “Rollercoaster” è stato certificato disco d’oro dalla FIMI perché ha superato le 25mila vendite. «Tutti abbiamo o abbiamo avuto qualcuno a cui siamo legati da un rapporto che non si può catalogare. Una persona speciale a metà tra amicizia e qualcosa in più. Con "Rollercoaster" ho voluto descrivere questa sensazione. "Alè alè alè", che fa da slogan a tutto il pezzo, è nato immediatamente durante una session in studio con Don Joe. Come tutte le cose nate dall'empatia è genuina e spero che arrivi a più gente possibile». Queste le parole di Emis Killa per descrivere “Rollercoaster”, il suo nuovo successo.

“Supereroe” è il quarto album in studio di Emis Killa. L’ultimo disco, “Terza stagione”, è uscito due anni fa: ha debuttato alla prima posizione degli album più venduti in Italia e, come “Rollercoaster”, è stato certificato disco d’oro. In seguito ha pubblicato due singoli: “Linda”, uscito a ottobre del 2017 e “Serio”, nel febbraio 2018. Entrambi hanno avuto un gran successo, replicato poi da “Rollercoaster” a giugno.

L’ascesa di Emis Killa

Classe 1989, la carriera di Emis Killa è iniziata molti anni fa. All’anagrafe Emiliano Rudolf Giambelli, il rapper, già da adolescente, era un asso nel freestyle. Nel 2007, infatti, ha vinto “Tecniche Perfette”, una competizione che gli ha dato notorietà. Poco dopo ha firmato un contratto con “Blocco Recorz”, etichetta discografica indipendente con la quale ha pubblicato tre mixtape. Stiamo parlando di “Keta Music”, uscito nel 2009, “Champagne e spine” del 2010 e “The Flow Clocker Vol.1” del 2011. È nel 2012 che però esce il suo album di debutto, “L’erba cattiva”: il disco ha visto la collaborazione di rapper del calibro di Fabri Fibra, Gué Pequeno, Tormento e Marracash e ha debuttato alla quinta posizione della classifica italiana degli album. Nel 2013 è stata la volta di “Mercurio”, mentre nel 2016 ha visto la luce “Terza stagione”. Adesso non resta che aspettare l’arrivo di “Supereroe”.

La vita privata di Emis Killa

Nonostante sia un personaggio pubblico, Emis Killa è una persona molto riservata che non ama che la sua vita sia sotto i riflettori. Il rapper è diventato da poco padre di una bambina, ma nessuno sapeva della gravidanza della compagna, la fashion blogger Tiffany Fortini. «Oggi, venerdì 17, è nata mia figlia – ha scritto Emis Killa su Facebook - Si chiama Perla. Perla Blue a dire il vero perché ha due nomi. In giro non ne avete sentito parlare perché tutelo molto la mia vita privata, ma una notizia come questa preferisci darvela io prima di chiunque altro. Somiglia tutta a me, ma dovete andare sulla fiducia perché non metterò foto di lei online. Tanti auguri a me!»