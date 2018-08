Emis Killa papà a sorpresa: è nata la sua prima figlia

Emis Killa è diventato papà. L'annuncio è arrivato via Instagram, con un post e una foto che lo ritraggono intento a gonfiare palloncini, seduto davanti a una culla tutta rosa. La figlia del rapper si chiama Perla Blue, ma Killa avverte: "Non metterò foto di lei online".

Il post

La tutela della vita privata è per Killa una priorità: per questo i media hanno appreso della notizia in contemporanea con i fan, grazie al post su Instagram. "Oggi, venerdí 17, é nata mia figlia. Si chiama Perla. Perla Blue a dire il vero perché ha due nomi. In giro non ne avete sentito parlare perché tutelo molto la mia vita privata, ma una notizia come questa preferisco darvela io prima di chiunque altro". In chiusura del post il rapper spiega che "somiglia tutta a me", ma avverte che non condividerà immagini di sua figlia sui social.

"Tanti auguri a me!"

La fidanzata e neo mamma è Tiffany Fortini, stilista e blogger di origini francesi. La coppia sta insieme da sei anni. Benché sulla sua musica Emis Killa non si risparmia in post, sulla sua vita privata ha sempre tenuto lontani i riflettori. Sempre via social ha appena comunicato il titolo del suo nuovo album, "Supereroe", e le prime due date live già sold out. Ora li ha sfruttati per salutare l'arrivo di sua figlia e augurarsi "tanti auguri a me!".