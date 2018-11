Muse il 9 novembre esce l’album Simulation Theory. Dal vivo Italia a luglio 2019

I Muse si apprestano a pubblicare il nuovo album, Simulation Theory : in arrivo il 9 novembre. Saranno poi in concerto a San Siro il 12 luglio 2019 mentre il 20 saranno all'Olimpico di Roma

Il 9 novembre 2018 esce “Simulation Theory”, il nuovo album dei Muse. Il disco, già disponibile in prevendita, sarà disponibile in vari formati e segue l’ultima release, “Drones”, avvenuta nel 2015. Il 13 dicembre, i Muse saranno anche i super ospiti internazionali della finale di X Factor 2018: un evento da non perdere.

Simulation Theory

9 novembre 2018: questa è la data che i Muse hanno scelto per pubblicare il loro ottavo album studio, “Simulation Theory”. L’annuncio era già arrivato ad aprile attraverso i social. Il disco, che sarà pubblicato dall’etichetta Warner Bros. Records ed Helium-3, sarà co-prodotto dalla stessa band in collaborazione con Rich Costey, Mike Elizondo, Timbaland e Shellback. Le undici tracce di intenso synth-rock riporteranno i fan in piena modalità Muse. La band sceglie un tema tutto nuovo per intraprendere una inedita fase musicale, discostandosi molto dai mood cupi dei tre dischi precedenti. “Simulation Theory” è un album liberamente ispirato alla science fiction in stile anni ’80, e segue un filo narrativo che ne esplora, attraverso la musica, le caratteristiche. Anche la copertina dell’album, disegnata da Kyle Lambert (artista dietro ai lavori di “Stranger Things” e “Jurassic Park”) riprende i temi sci-fi come quello di “Ghostbusters”, “Max Headroom”, e “Ritorno al Futuro”. Anticipato dai singoli “Dig Down”, “Thought Contagion”, “Something Human”, “The Dark Side” e “Pressure”, ogni brano del nuovo album sarà accompagnato da un video.

L’album verrà inoltre promosso da un tour tra Nordamerica ed Europa, pianificato per il 2019. SIMULATION THEORY WORLD TOUR 2019 prevede due date in Italia: Venerdì 12 luglio – Stadio San Siro - Milano; Sabato 20 luglio – Stadio Olimpico - Roma. Biglietti in prevendita su virginradio.it dalle ore 10 del 14 novembre. Biglietti in prevendita per i titolari di Carta American Express dalle ore 10 del 14 novembre. Biglietti in prevendita per gli iscritti My Live Nation dalle ore 10 del 15 novembre. Biglietti in vendita su ticketmaster.it, ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 10 di venerdì 16 novembre. I fan che hanno preordinato Simulation Theory (solo via http://www.muse.mu) entro il 9 novembre avranno il primo accesso ai biglietti a partire dal 13 novembre alle 10 (ora locale). I biglietti saranno in vendita al pubblico venerdì 16 novembre alle 9:00 GMT / 10:00 (ora locale). The Simulation Theory World Tour presenterà un nuovo ed entusiasmante pacchetto Enhanced Experience che consente l'accesso a un esclusivo Pre-Show Party in Mixed Reality, sviluppato da Microsoft, con tre giochi di realtà virtuale originali, ispirati alle tracce di Simulation Theory. I vantaggi aggiuntivi di Enhanced Experience includono un biglietto premio per il concerto, un poster specifico, un'esperienza fotografica interattiva con oggetti di scena e cimeli degli ultimi video della band e altro ancora. I dettagli di Muse Enhanced Experience e Premium Ticket Bundle sono disponibili su www.cidentertainment.com/events/muse-tour/Edizioni e Tracklist.

Il nuovo disco è già disponibile in preorder in vari formati: standard CD, vinile, deluxe CD (con 5 bonus tracks), super deluxe (CD + vinile con 10 bonus tracks, libro rilegato e stampe), digitale e, immancabile per il tema prescelto, musicassetta. Ecco la tracklist dell’album, in tutte le sue versioni:

Standard CD - Vinile

Algorithm The Dark Side Pressure Propaganda Break It To Me Something Human Thought Contagion Get Up and Fight Blockades Dig Down The Void

Deluxe CD (11 standard tracks sopra elencate + 5 bonus tracks)

Algorithm (Alternate Reality Version) The Dark Side (Alternate Reality Version) Propaganda (Acoustic) Something Human (Acoustic) Dig Down (Acoustic Gospel Version)

Super deluxe (11 standard tracks sopra elencate + 10 bonus tracks)

Algorithm (Alternate Reality Version) The Dark Side (Alternate Reality Version) Pressure (ft. UCLA Bruin Marching Band) Propaganda (Acoustic) Break It To Me (Sam de Jong Remix) Something Human (Acoustic) Thought Contagion (Live) Dig Down (Acoustic Gospel Version) The Void (Acoustic) The Dark Side (Alternate Reality Instumental)

Chi sono i Muse

La band composta da Matt Bellamy, Dominic Howard e Chris Wolstenholme si prepara al nuovo disco dopo lo straordinario successo di “Drones” (2015), il quale ha debuttato al numero 1 in ben 21 paesi, tra cui l’America. La release ha anche vinto un Grammy come “Miglior Album Rock”. Con i loro 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, i Muse sono una delle band che ha dato forma al rock moderno. Le riviste di settore li considerano uno dei gruppi da palcoscenico più capaci del mondo, e i premi sul loro caminetto parlano chiaro: 2 Grammy, un American Music Award, 5 MTV Europe Music Award, 2 Brit Awards, 10 NME Award e 7 Q Award per citarne solo alcuni.