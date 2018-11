I Muse saranno i super ospiti internazionali della finale di X Factor 2018, in programma il prossimo 13 dicembre dal Mediolanum Forum di Assago e che andrà in onda in diretta su Sky (LA GUIDA A X FACTOR). Nella serata conclusiva del talent, che vedrà Alessandro Cattelan incoronare il vincitore della dodicesima edizione, la band britannica presenterà uno dei brani tratti dal nuovo album (l’ottavo della loro carriera) “Simulation Theory’” la cui pubblicazione è prevista il 9 novembre.

La prima volta a X Factor

La band, che ha venduto 20 milioni di dischi in tutto il mondo e ha vinto due Grammy Awards, si esibirà in diretta per la prima volta sul palco del talent di Sky prodotto da Fremantle davanti ai giudici Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Lodo Guenzi, ai quattro finalisti e alle migliaia di spettatori che riempiranno il Forum e che seguiranno la diretta tv (LO SPECIALE SU X FACTOR).

Lo speciale su Sky Uno

Nata artisticamente nei primi anni ‘90, la formazione dei Muse è composta da Matt Bellamy, Dominic Howard e Chris Wolstenholme. Sono considerati una delle migliori band dal vivo al mondo e Sky Uno trasmetterà il prossimo 15 novembre alle 19.15 uno speciale di “Uno in Musica” dedicato alla loro pluridecennale carriera.