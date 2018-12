Concerti 2018 in Italia: i live più attesi in autunno

Dopo una calda estate di concerti con tantissimi show sold out, gli ultimi mesi del 2018 regaleranno altrettante emozioni ai grandi appassionati di musica. Sono tantissimi gli appuntamenti previsti nei più importanti palazzetti d'Italia tra tour, sorprendenti reunion e grandi ritorni. Tra i nomi più attesi nel prossimo autunno c'è sicuramente Laura Pausini che da qualche giorno ha iniziato il suo tour indoor con 9 concerti nei palazzetti delle principali città italiane. Dopo le due date al Circo Massimo e l'appuntamento al Mediolanum Forum, la cantante romagnola sarà a Rimini, Verona, Eboli, Acireale, Bari, Firenze, Padova, Bologna, Torino e infine a Roma dove chiuderà con due date al Palalottomatica.

U2, Cremonini e la reunion degli Articolo 31

Tra i grandi protagonisti dell'estate 2018 non si può dimenticare Cesare Cremonini impegnato per la prima volta in un tour negli stadi. Ora l'ex Lunapop replica ma questa volta nei palazzetti per una serie di concerti che partirà a Mantova il 4 novembre e si concluderà sempre a Roma il 12 dicembre. Ad ottobre sarà il turno degli Europe che saranno a Bologna il 2 ottobre, ma l'attenzione sarà sicuramente rivolta anche agli U2 che tornano in Italia, precisamente a Milano, per quattro date del loro Experience & Innocence Tour ispirato ai loro album del 2014 e del 2016, intitolati rispettivamente Songs of Innocence e Songs of Experience. In concomitanza con le ultime due date degli U2, J-Ax inizierà i festeggiamenti per i suoi 25 anni di carriera. Saranno cinque le date evento (15,16,17,21 e 22 ottobre al Fabrique di Milano) e vedranno la partecipazione anche di Dj Jad per una storica reunion del sodalizio Articolo 31. I due hanno annunciato di aver finalmente ricostruito il loro rapporto d'amicizia e sono pronti ad esibirsi insieme sul palco per rendere omaggio ai tanti fan del gruppo.

Grande attesa per Ghali, Negramaro e Thegiornalisti

Il mese di ottobre sarà veramente ricco di emozioni per gli appassionati di musica. A Bologna sono attesi The Smashing Pumpkins e Bullet for My Valentine, mentre il 20 ottobre a Torino inizierà il tour di Ghali. Il giorno dopo toccherà a Thegiornalisti esibirsi nel capoluogo piemontese dopo aver inaugurato il loro tour il 19 ottobre a Vigevano. A novembre sarà il turno di Ultimo con due date a Roma e una Milano, mentre il 15 novembre da Rimini parte il tour nei palasport dei Negramaro. Sul fronte internazionale arriveranno Kylie Minogue (in concerto a Padova), Bring Me The Horizon, 5 Seconds of Summer, Slayer e Bryan Adams. L'anno si chiuderà con le esibizioni di Lily Allen e Nightwish a Milano, mentre il 21 e il 22 dicembre andrà in scena il concerto evento di Antonello Venditti per i 40 anni dall'uscita del disco "Sotto il segno dei Pesci". Entrambe le date sono sold out da tempo e c'è già grande attesa per il regalo che il cantautore romano ha deciso di fare per i suoi fan.

I concerti 2018 più attesi in Italia