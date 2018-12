Eminem batte il record dei Led Zeppelin e degli Abba

Non è un caso che Eminem si faccia chiamare “Shady”. L’uscita a sorpresa del suo nuovo album, “Kamikaze”, ha portato scompiglio nel mondo della musica e nella società, facendo discutere, scandalizzando e, come c’era da aspettarsi, battendo ogni record. Per nove volte di fila, un album di Eminem si è trovato al primo posto della classifica musicale del Regno Unito, scalzando così il primato appartenuto precedentemente ai Led Zeppelin e agli ABBA.

Eminem supera Led Zeppelin e ABBA: i dettagli

«Questo significa che potrò farmi chiamare Sir Eminem?» ha domandato scherzosamente la star di “Kamikaze”, che con il suo lancio a sorpresa ha sovvertito le classifiche scansando alcuni dei nomi più rilevanti del momento, come quello degli Idles e del loro recente “Joy as an Act of Resistance”. Per la prima volta nella storia dell’”Official U.K. Albums Chart”, Eminem ha raggiunto ben nove album consecutivi in prima posizione nella classifica del territorio, superando leggende della musica quali Led Zeppelin e ABBA rimaste ferme a otto.

Stando a quanto comunicato dalla Official Charts Company, Kamikaze ha conquistato le vette delle classifiche delle scorse settimane con un ampio margine da tutti gli altri. Il decimo album di Slim Shady, alter ego del rapper statunitense, ha pubblicato “Kamikaze” il 31 agosto presso le etichette discografiche Aftermath, Interscope e Shady Records, presenta una serie di collaborazioni di tutto rispetto ed è stato prodotto da Eminem e Dr. Dre.

La settimana scorsa, senza sforzi, “Kamikaze” si è anche collocato in vetta alla classifica FIMI-GFK degli album musicali più venduti in Italia nel corso degli ultimi 7 giorni, scalzando anche il successo di Ariana Grande e del suo recente disco “Sweetener”. “Kamikaze” spara a zero sul mondo della musica, della politica e sulla società, accusando Donald Trump, Mike Pence, Harvey Weinstein e la stampa che ha criticato il suo album precedente, “Revival”.

Eminem conquista un nono album al N. 1 nella Billboard 200, ottenendo solo in America un successo quantificabile, sommando streaming e dischi, alla vendita di 434 mila album in una sola settimana. L’unico album di Eminem che ha fallito in un simile risultato è stato il suo lavoro di debutto, “The Slim Shady LP” (1999).

I record di “Kamikaze”

Se per le classifiche UK si tratta di un record assoluto, anche la Billboard 200 qualifica “Kamikaze” come il nono album in prima posizione, superato solo da pochi altri artisti eletti, tra cui i Beatles (19), Jay-Z (14), Bruce Springsteen e Barbra Streisand (11) e infine Elvis Presley (10). Eminem è anche il quarto musicista del 2018 a ottenere la prima posizione per ben due album a meno di 12 mesi di distanza: “Revival” è infatti uscito nel gennaio dell’anno scorso.

Per Eminem si è anche trattato della settimana di streaming più fruttuosa della storia della sua carriera. “Kamikaze” ha ottenuto 225.5 milioni di ascolti streaming per le canzoni dell’album, registrando un record per la star e collocandolo all’ottavo posto della classifica degli album con più streaming del 2018.

Attualmente, Eminem compete per il quinto posto (tra Rolling Stones e Garth Brooks) per il maggior numero di prime posizioni all’interno della Billboard 200.