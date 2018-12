Ariana Grande: l'album Sweetener in testa alle classifiche americane

“Sweetener” è il terzo album di Ariana Grande a debuttare al primo posto nella Billboard 200. Nuovo record per la cantante di “God is a Woman”

Il nuovo album di Ariana Grande, “Sweetener”, uscito il 17 agosto 2018, è in testa alle classifiche degli album più venduti in America. Il disco, pubblicato con la Republic Records, ha venduto l’equivalente di 231 mila album in una settimana (dati raccolti dalla Nielsen Music). 127 mila di questi provengono dagli album tradizionali, mentre i rimanenti fanno parte degli acquisti digitali.

Billboard 200 è la chart che classifica gli album più popolari della settimana negli Stati Uniti, basandosi su criteri di vendite fisiche e digitali. La classifica che vedrà Ariana Grande in testa sarà pubblicata il 28 agosto 2018.

“Sweetener” è il terzo album di Ariana Grande in cima alla classifica Billboard

Il grande successo della prima settimana di “Sweetener”, il quarto album studio di Ariana Grande, segna una serie di record per la carriera della star. Il disco è infatti il terzo della star a debuttare in cima alla Billboard 200, ed è anche considerato il secondo album del 2018 di un’artista femminile per record di incassi, preceduto solo da “Invasion of Privacy” di Cardi B. La Grande supera così il suo “My Everything” (2014) e il suo disco di debutto “Yours Truly” (2013). Dei suoi quattro album, solo il penultimo “Dangerous Woman” non ha ottenuto il primo posto, collocandosi invece al secondo nel giugno del 2016.

“Sweetener” supera dunque “Dangerous Woman” con la vendita di 231 mila copie, mentre il disco precedente ne aveva ottenute 175 mila. Il disco ha inoltre superato il record di streaming in una settimana per un album pop inciso da un’artista femminile: le canzoni del disco hanno infatti totalizzato oltre 126 milioni di streaming audio, collocando “Sweetener” in testa alla classifica di sempre. Si tratta di uno dei rari album pop che sono riusciti a ottenere un consenso così elevato sulle piattaforme di streaming, dove normalmente l’hip-hop regna sovrano.

“Sweetener”, un album d’emancipazione femminile e di preghiera

“Sweetener” rappresenta un punto di svolta nella vita di Ariana Grande. In seguito alla tragedia avvenuta al suo concerto di Manchester, la star si era presa una lunga pausa dalle scene che ha trascorso componendo il disco, dove ha potuto infondere il suo bisogno di guarire, e il suo grande desiderio di emancipazione. Discutendo ai microfoni del Paper, Ariana Grande ha dichiarato: «Questa release [Sweetener] è decisamente la più personale. Se penso a “Dangerous Woman”, lo vedo come una versione matura di “My Everything”, che in realtà sarebbe una versione più matura di “Yours Truly”. E con tutto il rispetto per “My Everything” e “Yours Truly”, mi sento di essere stata alla regole del gioco con quei due album. Volevo incidere dischi pazzeschi che mi portassero nelle condizioni di riuscire, finalmente, a fare la musica che ho sempre desiderato. Le mie canzoni preferite di quegli album non sono i singoli, infatti».