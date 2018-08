Tutti i concerti di Ferragosto da non perdere

L’estate è il periodo più indicato per partecipare a manifestazioni e concerti, soprattutto se si è in vacanza. Ecco quali sono i concerti di Ferragosto da non perdere.

Ferragosto una delle festività più amate dagli italiani, che si spostano da una parte all’altra dell’Italia per trascorrere questa giornata in una delle tante località turistiche del nostro Paese, al mare o in montagna. Dopo una giornata di relax e divertimento, perché non passare la serata in musica? Ecco i principali concerti di Ferragosto in Italia.

I concerti di Ferragosto al Nord

Anche se ad agosto le città del nord si svuotano, sono tanti coloro che non partono per le vacanze o decidono di non trascorrerle al mare. Vediamo quali sono i concerti del 14 e 15 agosto nelle regioni settentrionali.

Ad Asiago (VI), il 14 agosto ci sarà Francesco De Gregori, il cantautore romano sarà in piazza Carli alle ore 21.

I più giovani potranno partecipare al concerto di J-Ax a Casirate D’Adda (BG). Il rapper milanese sarà ospite della manifestazione Gerundium Fest il 14 agosto.

A Sesto San Giovanni (MI), sempre il 14 agosto, gli appassionati di rock anni ‘60 non potranno lasciarsi scappare il Carroponte Festival.

Poco distante, a Brescia, il 14 e 15 agosto prosegue la Festa di Radio Onda d’urto con tanti ospiti del panorama italiano e internazionale.

La musica d’autore di Eugenio Finardi sarà a Sauze d’Oulx, in provincia di Torino, mercoledì 15 agosto, con una tappa del tour “Finardimente”.

I concerti di Ferragosto al Centro

Scendendo lo stivale, continuano a essere numerose le occasioni per partecipare a concerti e festival musicali.

Se vi trovate sulla riviera adriatica, non potete mancare a uno dei concerti previsti a Riccione nelle giornate del 14 e 15 agosto: per i più giovani, il 14 ci sono Benji & Fede e Irama, il 15, invece, ci saranno Le Vibrazioni e Merk & Kremont, tra le realtà più interessanti della scena dance. Chi preferisce andare nei locali deve andare alla Villa delle Rose di Misano Adriatico il 14 agosto, dove alla consolle Bob Sinclar farà ballare tutti fino alle prime luci dell’alba.

A Forte Dei Marmi, invece, per un 14 agosto all’insegna del rock italiano al femminile, da non perdere il concerto di Gianna Nannini a Villa Bertelli.

Sempre in Toscana, in occasione di Festambiente, a Rispescia, in provincia di Grosseto, il 15 agosto la musica senza tempo di Fabrizio De Andrè rivive nella voce e di suo figlio Cristiano, con il live De Andrè canta De Andrè.

E la PFM, storica band rock progressive che ha diviso più volte il palco proprio con De Andrè, sarà in concerto a Civitavecchia il 15 agosto.

A Macerata, il 14 agosto, Ben Harper torna a incantare il suo pubblico con un concerto nella suggestiva cornice dell’Arena Sferisterio.

I concerti di Ferragosto al Sud

A Vasto, in provincia di Chieti, concerto di Fiorella Mannoia, il 14 agosto, in piazza del Popolo, mentre a Pescara, il giorno di Ferragosto, live de Lo Stato Sociale, una delle rivelazioni dell’ultimo Festival di Sanremo.

La Puglia è sempre una delle mete più amate per le vacanze estive e quest’anno i turisti potranno approfittare anche di un concerto. A Lecce, il 15 agosto, in piazza Libertini, concerto della rock band toscana dei Negrita. I più giovani, invece, si potranno spostare a Bisceglie, dove Sfera Ebbasta terrà un concerto il 14 agosto, all’Arena del Mare. Chi vuole ballare tutta la notte può andare a Gallipoli, al Praja, dove potrà scatenarsi sulla musica di Willy William.

A Rotondella, in provincia di Matera, il 14 agosto alle 22, concerto di Roy Paci & Aretuska, per la rassegna “Voci e suoni dal Mediterraneo”.

Per chi si trova in vacanza a Messina, il 14 agosto c’è il Ritmo Rock Fest, a Mirto. Gli ospiti di questa edizione sono Sergio Beercock, i Basiliscus P e i What a Funk, l’ingresso è gratuito.