La musica elettronica non va mai in vacanza

Mai come questa estate in Italia si registrano tante serate e festival con i migliori dj. La Romagna, piaccia o no, la fa sempre da padrona, ma anche altre località turistiche come Jesolo e la Sicilia non sono da meno. Senza dimenticare la frenetica Milano, con i suoi locali che iniziano la stagione invernale già a inizio settembre, insomma quando ancora l'estate tiene alto il desiderio di divertirsi. Le alternative, come sempre, non mancano davvero. Ecco le nostre, scelte da Daniele Spadaro, uno dei massimi esperti italiani di musica dance.



COCOON RICCIONE ALLA VILLA DELLE ROSE DI MISANO



Alla Villa delle Rose di Misano Adriatico il mercoledì è il regno di Cocoon Riccione, la serata che il guru tedesco Sven Väth ha creato 19 anni fa a Ibiza e che è diventato un must per tutti gli appassionati della musica elettronica di qualità. In consolle Ilario Alicante (mercoledì 8), Martin Buttrich (live), Maurizio Schmitz e Gerd Janson (mercoledì 15 agosto), Adam Port e Carola Pisaturo (mercoledì 22 agosto). Sempre alla Villa delle Rose, martedì 14 agosto arriva Bob Sinclar http://www.villadellerose.net





KING’S DI JESOLO E TUTTE LE SUE NOVITÀ

Tatanka (giovedì 9), Achille Lauro (venerdì 10 agosto), Alan Walker (martedì 14), Igor S eLady Brian (mercoledì 15) e Sunnery James & Ryan Marciano (sabato 18): ecco i principali ospiti del King’s Club di Jesolo, in prima linea anche in altri due eventi destinati a infiammare l’estate jesolana: all’Arenile di Piazzale Brescia arrivano infatti Sfera Ebbasta (sabato 11) e Holi (domenica 12). Tra le tante novità del King’s, la cena-spettacolo nel ristorante Hierbas, dotato di ingresso e programmazione a parte.

http://www.kingsclubjesolo.it/





MARTIN GARRIX IN CONCERTO A SELINUNTE

Sabato 11 agosto il dj numero uno al mondo (classifica Top 100 della rivista DJ Mag) torna per il secondo anno consecutivo in concerto al Parco Archeologico di Selinunte, in Sicilia. Una giornata di festa che inizia molto presto, con una programmazione non soltanto musicale, con diversi momenti sia per famiglie che i più giovani. Una location più unica che rara per il giovane dj olandese, che anche questa estate suona in tutti i più importanti festival mondiali, oltre ad avere una residenza fissa all’Ushuaïa di Ibiza.

http://selinunte.gov.it





RALF PRESENTA RITMI AL PETER PAN DI RICCIONE

Ogni lunedì sera al Peter Pan Club di Riccione suona Dj Ralf, uno dei dj italiani più storici, capace sempre di rinnovarsi rimanendo sempre e comunque al centro della scena, basti pensare alle sue produzioni con la sua etichetta discografica Laterra Recordings e alle sue collaborazioni ed amicizie con tanti artisti, Jovanotti su tutti. Ritmi prosegue sino a lunedì 19 agosto. Il Peter Pan tornerà ad ottobre con la sua stagione invernale e diverse novità.

http://www.peterpanclub.net/





TANTI OSPITI SPECIALI ALLA BAIA IMPERIALE DI GABICCE

Tantissimi gli special guest in calendario alla Baia Imperiale di Gabicce, ad agosto aperto lunedì, giovedì e sabato. Sabato 11 in consolle i talentuosi francesi Ofenbach, che hanno suonato nel pre-partita della finale di Europa League di quest’anno; lunedì 13 tocca all’australiana Tigerlily, convinta salutista; martedì 14 arriva Gianluca Vacchi, mercoledì 15 va in scena il party Welcome To The Pleasure Dome. Giovedì 16 tocca ai Dj’s From Mars e alle loro proverbiali maschere.

http://www.baiaimperiale.net





WAVE MUSIC BOAT: SI BALLA IN BARCA

Sabato 11 agosto e sabato 1 settembre torna a Rimini la Wave Music Boat, party itinerante se ce n’è uno. Si salpa dal Porto intorno alle 17,30, dove si fa ritorno intorno alle 21.30, con sosta intermedia alle 19.30 per chi si accontenti di due ore in giro per l’Adriatico con la musica house dei vari special guest. Sabato 11 agosto in consolle la dj russa Elena Pavla, questa estate sempre più protagonista in quel di Ibiza, che affianca il resident – nonché ideatore – Lenny

http://wavemusicboat.com





AMNESIA MILANO: SI RIPARTE L’8 SETTEMBRE

Sabato 8 settembre l’Amnesia Milano inaugura la sua stagione 2018/19 con un’accoppiata più che sopraffina, composta dal dj campano Joseph Capriati e dallo svedese Adam Beyer, capace quest’ultimo con la sua etichetta discografica Drumcode di creare un vero e proprio impero. L’inaugurazione dell’Amnesia è anche il primo aftershow dopo la pausa estiva di Social Music City, la rassegna che è iniziata a fine aprile e che si conclude sabato 15 settembre con Maceo Plex e Âme.

http://www.amnesiamilano.com/





DODICI ORE DI JOSEPH CAPRIATI

Domenica 16 settembre Joseph Capriati suona per ben dodici ore consecutive all’Arenile di Bagnoli, Napoli. Il party si intitola – e non potrebbe essere diversamente – Joseph Capriati alldaylong. Si inizia a mezzogiorno e si finisce a mezzanotte in punto. Si dice che un vero dj sia tale se capace di suonare almeno tre ore consecutive, in questo caso si va decisamente oltre, mai quanto le 200 ore certificate dal Guiness dei Primati per il più lungo set della storia, verificatosi in Irlanda nel 2014.

http://www.areniledibagnoli.it/





WAKE UP MUSIC FESTIVAL

Wake Up Music Festival va in scena tutti i week-end di settembre e il primo di ottobre a Mondovì, in provincia di Cuneo. La programmazione è assolutamente trasversale e prevede Gigi d’Agostino (15 settembre), Gabri Ponte (22 settembre), Dimitri Vegas & Like Mike, Headhunterz, Mattn e Shanguy, questi ultimi autori di due hit consecutive che li hanno resi famosissimi nell’Europa dell’Est. Ad agosto – ad esempio – sono attesi al Freedom Music Festival in Kazakhstan

https://www.wkup.it/