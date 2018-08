Ben Harper ritorna in Italia per due concerti ad agosto

Il cantautore statunitense torna a suonare nel nostro Paese per due date, a Locorotondo e Macerata. Ecco tutto quello che sappiamo sui live di Ben Harper in Italia ad agosto.

Vincitore di ben 3 Grammy Awards, 15 album in studio e 4 live, tour ovunque sold out, Ben Harper è uno dei protagonisti più attesi dell’estate italiana. Il cantautore americano sarà nel nostro Paese per due concerti ad agosto, a Locorotondo e a Macerata. In più, c’è un’altra sorpresa per i fan. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui concerti di Ben Harper in Italia ad agosto.

The Innocent Criminals

Ben Harper sarà in tournée con The Innocent Criminals, la band che lo accompagna da anni, composta da Leon Mobley alle percussioni, Juan Nelson al basso, Oliver Charles alla batteria e Jason Mozersky alla chitarra. La particolarità del gruppo di musicisti che segue il cantautore in giro per il mondo è l’appartenenza a stili musicali differenti, che sul palco si fondono in una straordinaria armonia di suoni.

Ben Harper è famoso proprio per essere un cantante capace di spaziare tra più generi, dal blues al rock, al soul, al folk, al reggae, unito a testi intimi e di carattere politico.

Locus Festival

Giovedì 9 agosto, Ben Harper sarà sul palco del Locus Festival, a Locorotondo, il festival più all’avanguardia d’Italia. Qui il cantautore suonerà alla Masseria Mavù, una delle location previste per le esibizioni live degli ospiti. I biglietti sono disponibili sui canali di vendita ufficiali e hanno un costo di 50 euro più i diritti di prevendita. Si può raggiungere Locorotondo sia in treno che in auto.

Sferisterio di Macerata

L’altro appuntamento per ascoltare Ben Harper dal vivo è per il 14 agosto, allo Sferisterio di Macerata. Anche per la data marchigiana, il cantautore sarà accompagnato dai The Innocent Criminals e presenterà, nella spettacolare cornice del teatro all’aperto di Macerata, tutti i suoi più grandi successi. I biglietti vanno da un costo di 55 euro fino ad arrivare a 110 euro, più i diritti di prevendita, a seconda del settore scelto.

Solo voce e chitarra

In realtà, queste non saranno le uniche due possibilità per ascoltare dal vivo Ben Harper quest’estate. Il cantautore sarà ospite, infatti, del No Borders Music Festival, una manifestazione che si tiene a Tarvisio, al confine tra Italia, Austria e Slovenia, ai piedi delle Alpi Giulie.

Il live di Ben Harper avrà un’atmosfera diversa rispetto ai concerti di Locorotondo e Macerata, perché il cantautore sarà protagonista di un show solo voce e chitarra. L’evento si svolgerà ai Laghi di Fusine, i laghi di origine glaciale posti alla base della catena montuosa del Gruppo del monte Mangart, alle ore 14 dell’11 agosto. Ben Harper è stato scelto proprio perché ha sempre portato avanti una musica senza frontiere, abbattendo muri e confini del pregiudizio e dell’indifferenza.

Le sonorità di Ben Harper

Nato in California il 28 ottobre 1969, Ben Harper si è avvicinato presto allo studio della chitarra, appassionandosi subito alle sonorità blues, a cui ha aggiunto le ispirazioni provenienti da miti come Jimi Hendrix e Bob Marley. Dal questo mix nasce “Welcome to the cruel world”, il suo primo album, pubblicato nel 1994. Oggi, a distanza di 24 anni, Ben Harper ha pubblicato 15 album e ha vinto i più prestigiosi premi internazionali dedicati alla musica, ricevendo consensi da pubblico e critica.