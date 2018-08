Locus Festival, il programma e gli ospiti a Locorotondo

Ogni estate, da quattordici anni, a Locorotondo, in provincia di Bari si svolge uno dei festival musicali più importanti d’Italia, il Locus Festival. La manifestazione è già nel pieno e ha visto già alternarsi i nomi più importanti della scena nazionale e internazionale. Per coloro che sono in vacanza in Puglia e stanno cercando un posto dove trovare della buona musica, fare un salto al Locus Festival può riservare ancora delle grandi sorprese. Ecco il programma del festival.

Il Festival

Il Locus Festival è nato nel 2005 e, anno dopo anno, si è conquistato il titolo di festival più all’avanguardia d’Italia. L’obiettivo della manifestazione è sempre stato quello di valorizzare il luogo in cui si svolge, la valle dell’Itria, e, allo stesso tempo, superare i confini geografici ospitando artisti da tutto il mondo, per avvicinare, attraverso la musica, culture differenti.

Nel corso del festival, oltre ai live, si tengono iniziative di tipo enogastronomico, incontri letterari e di cultura musicale e anche alcune azioni di contenimento dell’impatto ambientale.

Il Locus Festival è diretto e prodotto da Bass Culture Srl in collaborazione con il comune di Locorotondo.

Il programma e gli ospiti

Tra gli ospiti che hanno calcato il palco del Locus Festival 2018 per i live, gli R+R Now feat Robert Glasper, Terrace Martin, Christian Scott, Derrick Hodge, Justin Tyson, Taylor McFerrin, James Holden & Animal Spirits, Rodrigo Amarante, Baustelle, Cosmo, Moses Sumney, Ghemon, Diodato, Kamaal Williams, Go Go Penguin, per citarne alcuni.

Giovedì 9 agosto, sul palco della Masseria Mavù salirà Ben Harper, tra gli ospiti più attesi di questa edizione e che farà partire proprio dall’Italia il suo tour europeo. Il finale dell’11 agosto, nella stessa location, è affidato ai Floating Points.

Non mancano mai, al Locus Festival, i momenti di approfondimento culturale, con i Locus Focus, diretti da Nicola Gaeta, Enzo Mansueto e Vittorio Buongiorno. Tra i personaggi di cultura ospiti del festival, lo scrittore americano Simon Reynolds, l’inglese Geoff Dyer e l’altro romanziere americano Michael Zadoorian.

Tra le novità di quest’anno, la mostra XL COMICS, sulla storia del fumetto italiano degli ultimi trent’anni. All’interno, workshop e incontri a tema.

Per tutta la durata del festival, c’è il Creative Market, con esposizioni di artigianato, moda, musica ed enogastronomia, con cibi e bevande della tradizione pugliese.

Tantissime le iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio, tra cui la partecipazione al progetto Borghi Swing, nato per promuovere i borghi musicali d’Italia.

I luoghi del Locus Festival

I luoghi del Festival sono il Main stage in piazza per i grandi eventi gratuiti, in Piazza Aldo Moro, la Masseria Mavù, in contrada Mavugliola, per i concerti, Largo Mazzini per le conferenze Locus Focus, in Via Nardelli 2, il Lido Lullabay per gli after party Locusbay sul mare, in c.da Pilone, a Ostuni.

Come raggiungere Locorotondo

Per arrivare in treno, bisogna scendere alla stazione di Fasano (Fasano Scalo) e proseguire con gli autobus per 13 km circa, altrimenti, si può prendere un treno della Ferrovia Sud-Est (F.S.E.) e arrivare fino alla stazione di Locorotondo.

In auto, uscite a Bari Nord, sulla SS 16 direzione Brindisi e seguire le indicazioni per Locorotondo.

Da sud (Brindisi - Lecce), prendete la SS 16 direzione Bari e, anche qui, seguite le indicazioni per Locorotondo.