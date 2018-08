Tutto sul concerto di Cosmo a Locorotondo

La produzione musicale di Cosmo si rivela soprattutto nella dimensione live e, proprio per questo, ogni concerto del cantautore piemontese è un’esperienza unica. Sabato 4 agosto, la magia si ripeterà a Locorotondo, in provincia di Bari. Ecco tutto quello che sappiamo sul concerto.

Il Cosmotronic tour

Cosmo ha portato in giro nei club di tutta Italia i brani del suo terzo album, Cosmotronic, che ha dato anche il titolo al tour. Il calendario di appuntamenti è molto ricco ma l’intento del cantautore di Ivrea è uno solo: divertimento allo stato puro e maggiore spazio all’espressività del corpo.

Cosmo, pseudonimo di Marco Jacopo Bianchi, dal vivo si presenta da solo con due batteristi, Roberto Grosso Sategna e Mattia Boscolo, e dei visual, che hanno il compito di creare effetti di luce tali da coprire quasi del tutto gli artisti sul palco e dare spazio solo al suono e alla musica.

L’obiettivo del cantante è quello di far immergere il pubblico in un viaggio sonoro e percettivo dove potersi perdere tra le note e i testi delle sue canzoni.

Il Locus Festival

Il concerto di Cosmo di sabato 4 agosto sarà all’interno del Locus Festival 2018, un festival che si svolge da quattordici anni a Locorotondo e che mette insieme artisti provenienti da ogni parte del mondo, per una grande festa di musica, cultura, arti visive e incontri letterari.

Cosmo si esibirà alle 22, nella stessa sera di James Holden & the Animal Spirits. L’open act sarà di Machweo, mentre l’after sarà a cura degli Ivreatronic. Il concerto si terrà alla Masseria Mavù, in contrada Mavugliola. Gli altri luoghi del Festival sono il Main stage in piazza per i grandi eventi gratuiti, in Piazza Aldo Moro, Largo Mazzini per le conferenze Locus Focus, in Via Nardelli 2, il

Lido Lullabay per gli after party Locusbay sul mare, in c.da Pilone, a Ostuni.

Come arrivare a Locorotondo

Il comune di Locorotondo è stato definito uno dei borghi più belli d’Italia, per raggiungerlo ci sono diverse soluzioni. Chi vuole arrivare in treno, può scendere alla stazione di Fasano (Fasano Scalo) e poi proseguire con gli autobus per 13 km circa, altrimenti, può prendere un treno della Ferrovia Sud-Est (F.S.E.) e arrivare fino alla stazione di Locorotondo.

In auto, uscite a Bari Nord, sulla SS 16 direzione Brindisi troverete i vari paesi della Costa dei Trulli.

Da sud (Brindisi - Lecce), prendete la SS 16 direzione Bari e troverete le indicazioni per i vari paesi della Costa dei Trulli.

Le prossime date del Cosmotronic tour

Dopo la data di Locorotondo, Cosmo sarà a il 5 agosto a Lamezia Terme – Color Fest, il 7 agosto a Patti – Indiegeno Fest, il 9 agosto a Lecce – Sud Indipendente Festival OFF, il 17 agosto a San Mauro Pascoli – Acieloaperto, il 20 agosto a Follonica – Follonica Summer Fest, il 24 agosto ad Assisi – Riverock Festival, il 25 agosto a Torino – TODays, il 26 agosto a Empoli – Empoli Beat Festival, il 30 agosto a Reggio Emilia – Festa Reggio, il 1° settembre a Treviso – Home Festival e l’8 settembre a Palma Campania – Ecosuoni Festival. I biglietti per le prossime date del Cosmotronic tour sono disponibili sul circuito TicketOne e attraverso gli altri canali di vendita ufficiali.