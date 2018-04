Ben Harper e Charlie Musselwhite in concerto a Milano

Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di blues: oggi e domani al Fabrique di Milano arrivano Ben Harper e Charlie Musselwhite.

Il tour

Ben Harper e Charlie Musselwhite hanno pubblicato lo scorso marzo il loro secondo album insieme, "No Mercy in this Land". Per promuoverlo, i due musicisti si sono imbarcati in un tour che li vedrà toccare Europa e Stati Uniti fino al prossimo autunno. Il disco, definito dai diretti interessati come un’opera di "blues moderno e accessibile del 21esimo secolo", arriva a cinque anni da "Get Up", vincitore del Grammy come "Miglior album blues".

Due generazioni di bluesmen

La collaborazione tra Ben Harper e Charlie Musselwhite segna l’incontro tra due generazioni di musicisti. Quest’ultimo, classe 1944, è stato componente di uno tra i primi gruppi di bianchi che portavano sul palco come strumento principale l'armonica a bocca, i "The Paul Butterfield Blues Band". Considerato uno dei fondatori del white blues movement, è attivo dagli anni ’60, e oltre che come solista, ha collaborato con numerosi artisti, tra cui Tom Waits. Ben Harper, invece, nato nel 1969, è diventato celebre per il suo particolare sound, che unisce blues, soul, folk, reagge e rock. Tra i numerosi riconoscimenti da lui ricevuti, ci sono anche tre Grammy Awards.