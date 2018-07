Cesare Cremonini, le 10 canzoni più conosciute e il nuovo tour: le date

Dal 2002 ha intrapreso la carriera da solista, continuando a raccogliere successi e consensi dal pubblico, ma forse non tutti ricordano che Cesare Cremonini si è fatto conoscere nel 1999 con i Lunapop. Questo gruppo formato da cinque ragazzi bolognesi, appena maggiorenni, ha pubblicato un solo album con ben 6 singoli. Ecco le canzoni più conosciute di Cesare Cremonini, dai Lunapop a oggi.







TUTTE LE DATE DEL TOUR AUTUNNALE

Queste le date del tour nei palasport prodotto e organizzato da Live Nation Italia. (Radio Italia è la radio ufficiale del “Cremonini Live 2018”):

4 novembre Mantova (Palabam)

6 novembre Torino (Pala Alpitour)

9 novembre Milano (Mediolanum Forum)

10 novembre Milano (Mediolanum Forum)

13 novembre Conegliano (Tv) ( Zoppas Arena)

14 novembre Padova (Kione Arena)

16 novembre Firenze (Mandela Forum)

20 novembre Rimini (RDS Stadium)

23 novembre Ancona (Palaprometeo Estra)

27 novembre Bologna (Unipol Arena)

28 novembre Bologna (Unipol Arena)

1 dicembre Bari (Palaflorio)

5 dicembre Eboli (Palasele)

8 dicembre Acireale (Pal’Art Hotel)

11 dicembre Roma (Palalottomatica)

12 dicembre Roma (Palalottomatica)L’inizio con i Lunapop

La prima canzone con cui i Lunapop si sono presentati al pubblico è stata “50 Special”, scritta da Cesare Cremonini. Balzata subito al primo posto in classifica, è arrivata a vendere oltre 100mila copie. Nell’estate 1999 è la canzone più ascoltata nelle radio e non c’è ragazzo che non abbia desiderato di “andare in giro per i colli bolognesi con una Vespa Special che ti toglie i problemi”.

Lo stesso anno esce il secondo singolo della band, “Un giorno migliore”, che porta sempre la firma di Cremonini. Con questo pezzo, il cantautore bolognese vuole omaggiare Freddie Mercury e i Queen, che sono da sempre uno dei suoi punti di riferimento musicale. La frase “Apri le tue ali e vola via con me” è la traduzione di “Spread your wings and fly away with me”, tratta da “Mr Bad Guy” di Mercury.

Il terzo singolo è “Qualcosa di grande”, pubblicato nel 2000 e vincitore del Festivalbar di quell’anno. La canzone viene anche scelta per la colonna sonora del film “E adesso sesso” di Carlo Vanzina. I temi sono quelli di tutti i brani dei Lunapop, legati al mondo giovanile e alle prime storie d’amore.

La carriera da solista

Nel 2002, il gruppo decide di sciogliersi e Cesare Cremonini pubblica il suo primo album da solista, “Bagus”. Il singolo che anticipa l’album è “Gli uomini e le donne sono uguali”, un brano che ironizza sui rapporti tra uomo e donna e che piace molto al pubblico, che lo fa rimanere in classifica per 12 settimane.

Un’altra delle canzoni più conosciute di Cesare Cremonini è “Marmellata #25”, tratta dal suo secondo album da solista, “Maggese”. Il titolo fa riferimento a un pezzo del testo in cui si parla dei “chili di marmellata” mangiati dal protagonista e il 25 è l’età del cantante al momento dell’uscita del brano.

“Dicono di me”, singolo tratto dal terzo album, “Il primo bacio sulla luna”, è stata per tutta l’estate 2008 in cima alle classifiche. La canzone piace subito per il tono scanzonato e anche per il video, girato a Londra.

Nato dalla collaborazione con Jovanotti, il singolo “Mondo”, del 2010, è schizzato subito ai primi posti delle classifiche, risultando uno dei più grandi successi di Cremonini. La canzone era stata inizialmente scritta per Gianni Morandi, ma poi Cesare decise di tenerla per sé.

Gli ultimi anni

Con la “Teoria di colori”, album del 2012, il cantautore bolognese conferma le sue doti compositive e con il singolo “Il comico (sai che risate)” ottiene un successo senza precedenti. La canzone vende oltre 30.000 copie e ottiene la certificazione FIMI disco di platino.

Dallo stesso album è tratto un altro dei singoli più conosciuti di Cesare Cremonini, “La nuova stella di Broadway”. Ispirato al film “Chicago” con Richard Gere, è la storia d’amore di un business-man e una ballerina di jazz.

“Buon viaggio (Share the love)” è uno degli inediti contenuti nell’album live “Più che logico”. Diventata la colonna sonora di un noto gelato, è una delle canzoni più canticchiate del 2015, grazie a un motivo leggero e spensierato.