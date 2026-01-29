Dolly, il trailer del film horror

È uscito il trailer del film horror Dolly di Rod Blackhurst. Durante una gita nel bosco, due fidanzati (Fabianne Therese e Seann William Scott, già apparso in American Pie) si imbattono in un gruppo di misteriose e inquietanti bambole appese agli alberi. Un mostruoso psicopatico (il wrestler Max the Impaler), che indossa una maschera da bambola e che ricorda il celebre Leatherface della pellicola Non aprite quella porta, rapisce poi la protagonista, Macy. La ragazza cerca allora di fuggire dalla casa dove lui l’ha rinchiusa per crescerla come se fosse una bambina. Scritto da Brandon Weavil, e girato in pellicola Super16, il film aveva debuttato nel settembre 2025 al Fantastic Fest di Austin, in Texas, e aveva proseguito il viaggio sui grandi schermi del Festival del Cinema di Stiges, in Spagna, dello SLASH Filmfestival di Vienna, del Fantasy Filmfest White Nights, in Germania, e del TOHorror Fantastic Film Festival a Torino. Ora le scene di violenza “tattili, disturbanti e dolorose da guardare” arriveranno in streaming su Shudder.

Il film horror Dolly vanta illustri predecessori del genere bambole assassine. Il primo è il cult Bambola assassina (1988) di Tom Holland, che racconta la storia di Charles Lee Ray, un serial killer che riversa con un rituale vodoo la propria anima in una bambola di nome Chucky. Nel frattempo, un bambino, Andy Barclay, riceve il giocattolo per il compleanno. Chucky, però, ha un solo obiettivo: rientrare in breve tempo, e definitivamente, in un corpo umano. Mentre cerca di realizzare il suo intento, compie una serie di violenti omicidi. Altra pellicola di successo è M3GAN di Gerard Johnstone, che racconta la storia di Gemma Forrester, un’ingegnera robotica che crea M3GAN, una bambola dotata di intelligenza artificiale e progettata per diventare migliore amica e protettrice dei bambini. Quando viene affidata a Cady James, la nipote di Gemma, la bambola sviluppa però un’interpretazione estrema del concetto di “protezione”, arrivando a eliminare chiunque percepisca come una minaccia. Immancabile anche il film Annabelle (2014) di John R. Leonetti, dove i membri di una setta satanica assaltano la casa di una pacifica coppia, John e Mia Form, e invocano un demone, trasformando una bambola d’epoca in un oggetto capace di diffondere il male supremo. Il prequel Annabelle: Creation (2017) di David F. Sandberg è invece ambientato 12 anni dopo la morte accidentale della figlia di un costruttore di bambole che, insieme alla moglie, accoglie in casa alcune orfane e una suora. Presto, però, le bambine scoprono che Annabelle, una bambola apparentemente innocua, è posseduta da un’entità demoniaca che si nutre delle anime dei più deboli. Il terzo film della saga, Annabelle 3 (2019) di Gary Dauberman, segue infine gli esperti di paranormale Ed e Lorraine Warren, che tengono al sicuro sotto chiave una bambola posseduta. La giovane figlia della coppia e le sue amiche, però, diventano presto vittime dei demoni dell’essere maligno. Interrogata sul successo del genere horror, nel 2019 l’attrice protagonista Vera Farmiga aveva dichiarato a StyleMagazine: “Credo che piacciano perché si avvicinano alle zone inconsce della nostra mente, ai misteri che circondano la vita e anche la morte”.