Christian De Sica e Lillo Petrolo interpreteranno il detective Christian Agata e il brigadiere Gianni Cuozzo, chiamati a far luce su un misterioso omicidio. Dietro la macchina da presa Eros Puglielli. La pellicola arriverà nelle sale cinematografiche italiane il 5 febbraio. Il trailer del film è visibile in apertura

Medusa Film ha distribuito il trailer di Agata Christian - Delitto sulle Nevi, il nuovo film con Christian De Sica (FOTO) e Lillo Petrolo. Dopo aver diretto gli attori nella commedia natalizia Cortina Express del 2024, Eros Puglielli è tornato dietro la macchina da presa. I due protagonisti interpreteranno il detective Christian Agata e il brigadiere Gianni Cuozzo, intenzionati a scoprire l’assassino di Carlo Gulmar, proprietario di una grande azienda ludica. Completano il cast Paolo Calabresi, Maccio Capatonda, Giorgio Colangeli, Sara Croce, Tony Effe, Chiara Francini, Marco Marzocca, Enzo Paci, Alice Pagani e Ilaria Spada.

Il regista ha firmato la sceneggiatura insieme a Mariano Di Nardo, Federico Fava e Antonio Manca. Il trailer, visibile in apertura, ha offerto un primo sguardo sul lavoro raccontandone sinossi e personaggi. La pellicola farà il suo atteso debutto nelle sale cinematografiche italiane tra poche settimane, più precisamente il 5 febbraio.

Medusa ha distribuito la sinossi ufficiale di Agata Christian - Delitto sulle Nevi: “Christian Agata, celebre criminologo dal sarcasmo pungente e dal talento investigativo infallibile, si ritrova suo malgrado coinvolto in un weekend all’insegna del mistero. Invitato dalla famiglia Gulmar, magnati dell’industria ludica, a fare da testimonial per il rilancio del loro storico gioco da tavolo Crime Castle, accetta di trascorrere qualche giorno nella loro sontuosa proprietà in Valle d’Aosta. Ma ciò che si preannunciava come una tranquilla operazione commerciale si trasforma presto in un vero caso da risolvere”.

La trama continua: “Ad affiancarlo in questa indagine fuori programma c’è il brigadiere Gianni Cuozzo, un poliziotto di provincia, ingenuo ma animato da un sincero spirito di giustizia, nonché suo fan sfegatato. Quando il patriarca Carlo Gulmar annuncia inaspettatamente di voler mantenere il controllo della sua azienda, revocando la cessione alla start-up Shothouse, scatena un terremoto tra i suoi familiari, tutti convinti di ereditarne le redini. Mentre rancori e tensioni montano, una valanga isola la villa dal resto del mondo. E, come in ogni classico del genere, il dramma non tarda ad arrivare: Carlo viene trovato morto, ucciso da un colpo di fucile e con il volto affondato in una torta, riverso sulla plancia del gioco che avrebbe dovuto celebrare. Con i telefoni fuori uso e la strada bloccata, la villa diventa una trappola per topi: l’assassino è ancora tra loro. Cuozzo, armato di zelo e deduzioni rocambolesche, si improvvisa detective, lanciandosi in teorie improbabili che sfiorano l’assurdo. Ma sarà Christian, con la sua mente brillante e il suo disprezzo per le banalità, a guidare l’indagine, costretto a sopportare l’entusiasmo confusionario del comandante”.

Infine, il testo riporta: “Tra indizi nascosti, segreti di famiglia e false piste, la strana coppia di investigatori—il cinico detective e il poliziotto impacciato—darà la caccia all’assassino in un gioco di specchi dove nulla è come sembra. E mentre Cuozzo cercherà di dimostrare di essere un vero segugio e non solo un pasticcione, Christian metterà alla prova il suo proverbiale intuito per scoprire la verità dietro la facciata della famiglia Gulmar”.