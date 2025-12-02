Wake Up Dead Man - Knives Out sta per arrivare su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

Un enigma sempre più oscuro si profila con questo nuovo tassello della saga investigativa firmata da Rian Johnson. Nelle scorse ore è uscito il trailer ufficiale (che potete guardare nel video posto in alto, in testa a questo articolo) che anticipa ciò che vedremo nell’attesissimo sequel.

Dopo una breve comparsa nelle sale cinematografiche il 26 novembre 2025, il film Wake Up Dead Man: Knives Out debutterà in streaming il 12 dicembre 2025 sulla piattaforma Netflix, riportando in scena Daniel Craig nei panni del detective Benoit Blanc. Il materiale promozionale diffuso online – un trailer rinnovato e un poster con i protagonisti al centro dell’immagine – riafferma il successo ottenuto dal lungometraggio al Toronto International Film Festival e al London Film Festival, dove il pubblico ha dimostrato di apprezzarlo con entusiasmo.



Un caso intricato che mette alla prova Benoit Blanc

Il film Wake Up Dead Man - Knives Out diretto da Rian Johnson presenta un’indagine che, per Benoit Blanc, si profila fin da subito come la più pericolosa e cupa affrontata finora. La pellicola si apre con l’arrivo di Jud Duplenticy, giovane prete interpretato da Josh O’Connor, mandato a collaborare con il travolgente e infuocato Monsignor Jefferson Wicks, a cui dà volto Josh Brolin. La convivenza ecclesiastica tra i due rivela sin dai primi momenti un clima poco rassicurante, un’incrinatura nelle dinamiche interne della chiesa che suggerisce che qualcosa non sia affatto come dovrebbe.

Una comunità devota, ma attraversata da segreti

In Wake Up Dead Man - Knives Out, la quotidianità che circonda Monsignor Jefferson Wicks è composta da un gruppo di fedeli numericamente ridotto, ma animato da un forte legame religioso. Tra di loro spiccano figure molto diverse tra loro, come la profondamente pia Martha Delacroix, interpretata da Glenn Close, e il taciturno custode Samson Holt, ruolo affidato a Thomas Haden Church. Accanto a loro si muovono l’avvocatessa sotto costante pressione Vera Draven (Kerry Washington), l’ambizioso aspirante politico Cy Draven (Daryl McCormack), il medico Nat Sharp (Jeremy Renner), l’autore di fama Lee Ross interpretato da Andrew Scott e la violoncellista Simone Vivane, interpretata da Cailee Spaeny.

L’equilibrio precario della cittadina viene infranto quando un omicidio, improvviso e apparentemente privo di qualunque possibilità logica, sconvolge l’intera comunità. Nessuna pista definita, nessun indizio convincente. La capo della polizia locale, Geraldine Scott, interpretata da Mila Kunis, decide così di rivolgersi al celebre detective Benoit Blanc. L’incontro tra i due dà avvio a un’indagine congiunta destinata a scavare sotto la superficie di un mistero costruito per sfuggire a ogni interpretazione.

L’impianto narrativo visto da Rian Johnson

Rian Johnson, che ha firmato sia la regia sia la sceneggiatura del film, ha spiegato in un’intervista rilasciata poco prima del debutto cinematografico quale sia il modello narrativo che ha guidato la costruzione del racconto. Le sue parole chiariscono l’intenzione dietro la struttura: “Ha una struttura più simile a un tradizionale mistero legato a un omicidio. Questo è il modo in cui funziona la maggior parte dei romanzi di Agatha Christie, in cui nel primo atto incontri tutti i sospettati, il protagonista, chi non è il detective. Poi avviene l'omicidio ed entra in scena il detective”.

Una dichiarazione che conferma la volontà di recuperare la forma classica del giallo, basata sulla presentazione dei personaggi, sull’evento criminale che rompe l’equilibrio e sull’ingresso dell’investigatore come figura di razionalità chiamata a decifrare l’enigma.



Uno sguardo al futuro della saga

Sebbene Wake Up Dead Man – Knives Out rappresenti il terzo tassello della serie, Rian Johnson non esclude affatto che Benoit Blanc possa tornare ancora in una nuova avventura. Il regista ha già confidato quale sarebbe il suo desiderio per un eventuale prossimo capitolo: coinvolgere Meryl Streep all’interno del cast, un’idea che considera ideale per arricchire ulteriormente l’universo del detective interpretato da Daniel Craig.

