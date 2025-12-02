È online in testa all'articolo, in esclusiva sul sito di Sky TG24, il secondo trailer di Return to Silent Hill, nuovo capitolo cinematografico tratto dal celebre videogioco horror. Diretto da Christophe Gans e distribuito in Italia da Midnight Factory, il film è ispirato a Silent Hill 2 e riporta sul grande schermo le atmosfere nebbiose, il tormento psicologico, James e l’iconica minaccia di Pyramid Head. Uscita al cinema il 22 gennaio

L’incubo torna a mostrarsi: è online in esclusiva sul sito di Sky TG24 il secondo trailer di Return to Silent Hill, il nuovo capitolo cinematografico ispirato a una delle saghe videoludiche horror più iconiche di sempre. Il film arriverà nelle sale italiane il 22 gennaio con Midnight Factory.

Dopo il successo del primo adattamento, torna alla regia Christophe Gans, pronto a riaprire le porte della città maledetta più famosa del genere. Return to Silent Hill è una storia autonoma, basata sull’acclamato Silent Hill 2, considerato uno dei capitoli più profondi e disturbanti della saga.

Il ritorno di James tra colpa, memoria e incubo

Protagonista della storia è James, un uomo spezzato dal ricordo dell’amata Mary, richiamato a Silent Hill da una misteriosa lettera. Al suo ritorno, la città non è più quella che ricordava: è un labirinto deformato dal dolore, abitato da creature mostruose che lo costringono a mettere in discussione la propria sanità mentale.

Il cast riunisce volti ben noti agli appassionati del genere: Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson e Robert Strange guidano lo spettatore dentro un viaggio emotivo e visivo che promette di essere tanto intimo quanto disturbante.

Pyramid Head e il cuore oscuro di Silent Hill

A dominare ancora una volta l’immaginario è Pyramid Head, l’incarnazione della colpa che non si può cancellare. La sua presenza minacciosa, anticipata anche nel teaser poster, torna a muoversi tra corridoi arrugginiti e strade sepolte dalla nebbia. Il secondo trailer alza ulteriormente il livello di tensione, mostrando un mondo dove realtà e allucinazione si confondono senza più confini netti.

Tra creature deformi, ambientazioni che sembrano uscite direttamente da un incubo febbrile e una messa in scena sempre più potente, Return to Silent Hill promette di spingere ancora più in là l’equilibrio tra psychological horror e creature design.

Un nuovo capitolo tra fedeltà e rinnovamento

Quasi quindici anni dopo il primo film, Christophe Gans mette in campo un bagaglio tecnico e narrativo arricchito da oltre vent’anni di evoluzione del genere. L’obiettivo è chiaro: restare fedeli allo spirito originale, ma amplificare l’orrore sul piano visivo e psicologico, offrendo ai fan un’esperienza ancora più complessa, stratificata e perturbante.

Return to Silent Hill si prepara così a riportare al cinema una delle saghe horror più iconiche di sempre, riaccendendo paure antiche e ossessioni mai sopite. E il secondo trailer, ora visibile in esclusiva su Sky TG24, è un invito diretto a smarrirsi di nuovo nella nebbia.