Universal Pictures ha diffuso il primo trailer ufficiale di "You, Me & Tuscany", la commedia romantica diretta da Kat Coiro con protagonisti Halle Bailey e Regé- Jean Page che è stata girata in Toscana. Nel cast anche Isabella Ferrari, presente in alcune scene della clip. Negli States arriverà al cinema dal 10 aprile 2026.

Ad aprile 2026 nelle sale statunitensi si torna a sognare sotto il sole del Belpaese, cornice della nuova avventura cinematografica firmata da Kat Coiro (già regista di Marry Me) con protagonisti la star di Bridgerton Regé-Jean Page e la star de La Sirenetta versione live action, Halle Bailey.

You, Me & Tuscany, un film targato Universal Pictures, è una commedia romantica che intreccia favola e divertimento. In attesa di conoscere data di distribuzione nazionale e clip in italiano, online è arrivato il primo trailer ufficiale orginale che svela le prime immagini di un prodotto imperdibile per tutti gli appassionati di storie sentimentali e con un pizzico di follia.

Una storia romantica zeppa di equivoci

Divertimento, equivoci e un amore appassionato e travolgente, sono questi gli ingredienti di You, Me & Tuscany, la nuova commedia americana che spalancherà le porte alla bella stagione 2026 anche sul grande schermo.

Il sole della Toscana, del resto, è l'elemento magico che rende ancora più suggestiva la storia d'amore tra i due protagonisti - un'idea originale di Ryan e Kristin Engle.

Anna (Halle Bailey) è una giovane donna in un momento complicato della sua vita. Dopo aver messo da parte il sogno di diventare una grande chef, approfitta di un incontro fortuito con Matteo, un affascinante italiano interpretato da Lorenzo de Moor (già nel cast di Un altro piccolo favore) per volare in Italia e passare una notte nella sua villa in Toscana, che sa essere disabitata.

Il colpo di testa di Anna non va come lei sperava: nella casa sopraggiungono i parenti di Matteo e la ragazza, per non essere arrestata, si finge la promessa sposa americana dell'italiano.

Complice l'assenza di Matteo, Anna sta al gioco coi parenti del ragazzo e si lascia trasportare dall'affetto della sua famiglia e dai preparativi di un improbabile matrimonio.

Le cose si complicano quando alla villa conosce un cugino di Matteo, Michael (Regé-Jean Page) con cui scatta il colpo di fulmine.

Nel cast anche Isabella Ferrari

You, Me & Tuscany è stato girato in Italia, nell'estate del 2024 in località che includono Pienza e Monticchiello, splendide per i paesaggi aperti e le architetture rustiche, che faranno sognare il pubblico Oltreoceano e non solo.

Nel cast della produzione statunitense, che si inserisce in una tradizione di pellicole romantiche ambientate in Italia e in particolare in Toscana - meta italiana ambita dagli stranieri in tutto il mondo - anche l'attrice Aziza Scott (nei panni dell'amica più stretta di Anna) e Isabella Ferrari, a cui è stato affidato il ruolo della mamma di Matteo.

Tra gli italiani nel cast anche Marco Calvani, Paolo Sassanelli e Stefania Casini.