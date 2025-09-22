La voce di Hind Rajab, il teaser trailer e il tour in sala del film

Arriva al cinema dal 25 settembre il film di Kaouther Ben Hania, Leone d’Argento a Venezia e designato Film della Critica dal SNCCI. Annunciato un tour speciale con il cast che toccherà Roma, Firenze, Bologna, Padova, Torino e Milano

È online il teaser trailer di La voce di Hind Rajab, nuovo lavoro di Kaouther Ben Hania, regista tunisina che aveva già emozionato il pubblico con Quattro figlie. Il film, che ha conquistato il Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria all’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, è stato designato Film della Critica dal Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani e già salutato come uno dei titoli più potenti dell’anno.

L’opera arriva nei cinema italiani il 25 settembre distribuita da I Wonder Pictures, accompagnata da una forte eco internazionale. Produttori come Brad Pitt e Alfonso Cuarón hanno creduto nel progetto, sostenendolo e contribuendo a farlo emergere come una delle voci più urgenti del cinema contemporaneo.

Una vicenda reale che diventa cinema

La voce di Hind Rajab ricostruisce la storia della bambina palestinese di sei anni rimasta intrappolata a Gaza durante una sparatoria nel gennaio 2024. Hind riuscì a contattare telefonicamente la Mezzaluna Rossa, implorando aiuto per ore. Nessun soccorso poté raggiungerla in tempo.

Ben Hania affronta questa vicenda mescolando finzione e realtà: se le scene negli uffici della Mezzaluna Rossa sono interpretate da attori, la voce che accompagna lo spettatore dall’inizio alla fine è quella autentica di Hind, registrata durante le sue richieste disperate. È proprio questo innesto tra cinema e documento sonoro a rendere il film un’esperienza lacerante e indimenticabile.

La forza della memoria contro l’oblio

La regista ha spiegato di non voler accettare un mondo in cui il grido di un bambino cade nel vuoto. "Quel dolore appartiene a tutti noi", ha dichiarato Ben Hania. "Il cinema può custodire memoria, resistere all’amnesia e trasformare il dolore in coscienza condivisa".

La scelta di intrecciare linguaggi, tra finzione e documentario, diventa così uno strumento politico ed emotivo. Più forte del flusso delle notizie, più duraturo dello scroll dei social, il cinema qui diventa un archivio che preserva una voce, un testimone capace di parlare al futuro.

Un tour speciale con il cast

Per celebrare l’uscita in sala, I Wonder Pictures ha organizzato un tour promozionale che porterà gli interpreti Motaz Malhees (Speak No Evil, 200 metri) e Saja Kilani (Knockdown, What’s Your Emergency?) a incontrare il pubblico.

Gli appuntamenti principali:

Roma : 26 settembre – Giulio Cesare (17:40), Cinema Troisi (19:30), Barberini (21:30)

Firenze : 27 settembre – Spazio Alfieri (15:00)

Bologna : 27 settembre – Pop Up Cinema Medica 4K (19:00, 21:30)

Padova : 28 settembre – Multiastra (15:30)

Torino : 28 settembre – Centrale (10:30), F.lli Marx (14:30)

Milano: 28 settembre – Colosseo (16:30), Anteo Palazzo (19:00), Beltrade (21:30)

Un’occasione per vedere il film insieme ai protagonisti e condividere emozioni e riflessioni direttamente con chi ha contribuito a dargli forma.

Un’opera necessaria

La voce di Hind Rajab non è soltanto un film, ma un atto di memoria collettiva. La voce della bambina palestinese diventa un simbolo che travalica i confini di Gaza per parlare a tutti. Non è la cronaca di un conflitto, ma la testimonianza di un dolore universale, che chiede di essere ascoltato e ricordato.

Le prevendite sono disponibili sul sito ufficiale: iwonderpictures.it/lavocedihindrajab.

Dal 25 settembre, il silenzio della sala cinematografica diventerà lo spazio in cui la voce di Hind potrà continuare a vivere.