I migliori film che compiono 20 anni nel 2020

Molti i film divenuti cult che spegneranno 20 candeline nel corso del 2020. Titoli ancora oggi amatissimi, da “Il gladiatore” di Ridley Scott, con un fantastico Russell Crowe a “Cast Away” di Tom Hanks. Ecco dunque la top 10 dei titoli che faranno sentire una certa generazione un po’ più vecchiotta.

Top 10 dei film che compiono 20 anni nel 2020

10. I cento passi, 2000

REGIA: Marco Tullio Giordana

ATTORI: Paolo Briguglia, Ninni Bruschetta, Luigi Maria Burruano, Luigi Lo Cascio, Lucia Sardo, Tony Sperandeo, Andrea Tidona, Francesco Giuffrida, Roberto Zibetti, Claudio Gioè, Pippo Montalbano, Domenico Centamore, Gaspare Cucinella, Fabio Camilli, Mimmo Mignemi, Paola Pace

Il film racconta la vera e drammatica storia di Peppino Impastato, giovane giornalista particolarmente attivo nella lotta contro la mafia in Sicilia. Nato in una famiglia legata ai clan, soprattutto a causa del padre Luigi, farà di tutto per prenderne le distanze e ribellarsi al sistema. Una storia di coraggio e un finale duramente drammatico.

9. Billy Elliot, 2000

REGIA: Stephen Daldry

ATTORI: Jamie Bell, Julie Walters, Gary Lewis, Stuart Wells, Janine Birkett, Colin MacLachlan, Jamie Draven, Jean Heywood, Mike Elliot, Nicola Blackwell

Film ispirato alla storia del ballerino Philip Mosley. Il piccolo Billy ha 11 anni e vive in Inghilterra, in una piccola contea. È il 1984 e il giovane deve nascondere a tutti la propria passione per il ballo. Suo padre, vedovo, e suo fratello, non capirebbero. Sono entrambi minatori, uomini duri che sopprimono le proprie emozioni. Il padre manda Billy in palestra per apprendere la boxe e imparare a tirare qualche pugno in strada. Nulla potrà però fermare la sua grande passione.

8. Requiem for a dream, 2000

REGIA: Darren Aronofsky

ATTORI: Ellen Burstyn, Jennifer Connelly, Keith David, Louise Lasser, Christopher McDonald, Marlon Wayans, Jared Leto, Sean Gullette

Film articolato in tre capitoli, seguendo le stagioni e l’evolversi delle storie dei personaggi, vittime della droga. Si parla di Sara Goldfarb, casalinga vedova ossessionata da uno show televisivo. Suo figlio Henry ha una grave dipendenza, insieme con Tyrone e Morian, fidanzata del primo. Per potersi procurare l’eroina, si cimentano con lo spaccio. Intanto Sara, ossessionata dal proprio corpo, prende delle anfetamine per poter partecipare allo show che adora. Per tutti avrà dunque inizio una terrificante spirale.

7. Memento, 2000

REGIA: Christopher Nolan

ATTORI: Guy Pearce, Carrie-Anne Moss, Joe Pantoliano, Mark Boone Junior, Harriet Sansom Harris, Jorja Fox, Kimberly Campbell, Larry Holden, Callum Keith Rennie, Marianne Muellerleile, Russ Fega, Stephen Tobolowsky, Thomas Lennon

Leonard è affetto da perdita della memoria a breve termine. È un narratore inaffidabile e tenta di ricostruire gli eventi degli ultimi giorni attraverso foto con note, tatuaggi e scritte sul proprio corpo. Non può fidarsi di nessuno e darà il via a delle complicate indagini. Ogni giorno lo vede ripartire da zero, cancellando le nozioni di quello precedente, se non trascritte.

6. Il gladiatore, 2000

REGIA: Ridley Scott

ATTORI: Russell Crowe, Joaquin Phoenix, Richard Harris, Connie Nielsen, David Hemmings, Oliver Reed, David Schofield, Tomas Arana, Spencer Treat Clark, Tommy Flanagan

Massimo Decimo Meridio viene condannato a morte da Commodo, geloso figlio dell’imperatore Marco Aurelio, che ha da sempre trattato il generale Meridio come un figlio. Massimo sfugge alla propria morte ma perde sua moglie e suo figlio. Si ritrova in catene, costretto a vivere come un gladiatore. Ha così inizio la propria scalata verso la vendetta. Combatterà ogni sfida mortale nell’arena, fino a ritrovarsi faccia a faccia col suo acerrimo nemico.

5. American Psycho, 2000

REGIA: Mary Harron

ATTORI: Christian Bale, Justin Theroux, Josh Lucas, Bill Sage, Chloë Sevigny, Reese Witherspoon, Samantha Mathis, Matt Ross, Jared Leto, Willem Dafoe, Cara Seymour, Guinevere Turner, Stephen Bogaert, Monika Meier

Patrick Bateman sembra l’uomo perfetto. Il frutto ideale della nostra società consumista ma, al tempo stesso, amorale. Lavora a Wall Street e cela dietro le mura del proprio appartamento un enorme mistero. Ha un’irrefrenabile sete di sangue. Un impulso che lo porta costantemente a uccidere, senza alcuna remora.

4. Unbreakable, 2000

REGIA: M. Night Shyamalan

ATTORI: Bruce Willis, Robin Wright, Samuel L. Jackson, Charlayne Woodard, Spencer Treat Clark, Eamonn Walker, Leslie Stefanson, Elizabeth Lawrence, James Handy, Sean Oliver, John Patrick Amedori, Joey Perillo

David Dunn lavora come guardia di sicurezza e conduce una vita normale. È sopravvissuto a un incredibile disastro ferroviario, uscendone incolume. Un giorno scopre una lettera sulla propria auto, che lo conduce da Elijah Price, che lo ritiene speciale e in grado di diventare l’eroe di cui la città, se non il mondo, ha bisogno.

3. Cast Away, 2000

REGIA: Robert Zemeckis

ATTORI: Tom Hanks, Helen Hunt, Aaron Rapke, Michael Forest, Nan Martin, Dennis Letts, John Duerler, Joe Conley, Yelena Papovic, Semion Sudarikov, Dmitri S. Boudrine, Jennifer Choe, Tommy Cresswell, Anne Bellamy, Skye McKenzie, François Duhamel

Chuck è un ingegnere e conduce una vita felice. L’aereo sul quale viaggiava precipita però rovinosamente nel Pacifico. Lui si salva e dovrà riuscire a sopravvivere a lungo su di un’isola deserta prima di cimentarsi in un lungo viaggio. Un percorso che mette a dura prova la sua sanità mentale, guidato dalla speranza di poter un giorno tornare alla propria vita e da sua moglie, Kelly.

2. Erin Brockovich, 2000

REGIA: Steven Soderbergh

ATTORI: Julia Roberts, Albert Finney, David Brisbin, Dawn Didawick, Conchata Ferrell, Valente Rodriguez, Aaron Eckhart, Jack Gill, Irene Olga Lopez, George Rocky Sullivan, Pat Skipper, Adilah Barnes, Marg Helgenberger, Irina V. Passmoore, Scotty Leavenworth, Gemmenne de la Peña, Erin Brockovich-Ellis, Randy Lowell, Jamie Harrold

Il film di Soderbergh racconta la vera storia di Erin Brockovich. Giovane madre, single e pluridivorziata, con tre bambini cui badare, resta senza lavoro e piena di debiti. Dopo grandi sforzi, riesce a convincere un avvocato a farla lavorare come segretaria. Un giorno però questo lavoro la porta a imbattersi in una rete di menzogne e, in seguito, in una vera e propria operazione d’insabbiamento della verità. Un’industria locale ha scaricato una sostanza cancerogena nelle acque di una cittadina. Erin rischierà tutto pur di difendere questa comunità.

1. Alta fedeltà, 2000

REGIA: Stephen Frears

ATTORI: John Cusack, Iben Hjejle, Todd Louiso, Jack Black, Tim Robbins, Joan Cusack, Lisa Bonet, Lili Taylor, Catherine Zeta-Jones, Dick Cusack, Christopher Bauer, Natasha Gregson Wagner, Sara Gilbert, Joelle Carter

Rob è un ex dj che ha deciso di dedicare la propria vita alla musica, aprendo un negozio di vinili divenuto rapidamente meta di culto degli appassionati musicali dei paraggi. A dargli una mano sono Dick e Barry, commessi pronti a divertirsi alle spalle dei clienti meno navigati. Rob ha lasciato scorrere così la sua vita, così come le relazioni avute. Ben presto dovrà però fare i conti con se stesso.