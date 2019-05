Antonio Banderas: le foto più belle dell'attore

Nato a Malaga il 10 agosto 1960, Antonio Banderas è oggi un attore affermato in tutto il mondo ma non tutti sanno che, da bambino, il suo sogno era quello di diventare un calciatore. A causa di una frattura a un piede, Antonio comincia a studiare teatro e arte drammatica nella sua città, per poi trasferirsi a Madrid e lavorare come modello e cameriere. Lanciato dai film di Pedro Almodovar, Banderas è tornato a lavorare col regista nella pellicola “Dolor y deseo”, presentata all’ultimo Festival di Cannes. Con Almodovar, l’attore ha recitato in Labirinto di passioni del 1982, Matador (1986), La legge del desiderio (1987), Donne sull’orlo di una crisi di nervi (1988), Legami! (1990), La pelle che abito (2011), Gli amanti passeggeri (2013) e in quest’ultimo, “Dolor y gloria”, dove interpreta l’alter-ego del regista.

Grazie al successo ottenuto in Spagna, Antonio Banderas viene notato a Hollywood, dove prende parte a grandi produzioni come “Philadelphia”, “Intervista col vampiro”, “La casa degli spiriti”, “Evita” e “Desperado”. Sul set di “Two much - Uno di troppo”, conosce Melanie Griffith, con cui inizia una relazione. Il 14 maggio 1996 la coppia si sposa e nel settembre dello stesso anno nasce Stella, la loro unica figlia. Il matrimonio con Melanie dura 18 anni e nel 2015 la coppia divorzia definitivamente. Prima delle nozze con la Griffith, Banderas era stato sposato dal 1987 al 1995 con la collega spagnola Ana Leza. Dal 2015, invece, l’attore ha una relazione con Nicole Kempel, consulente finanziaria olandese più giovane di 19 anni.

Antonio Banderas è stato colpito da un infarto nel gennaio 2017, in seguito al quale ha dovuto subire un intervento. Dopo quel momento difficile, l’attore ha scelto di affrontare la vita in maniera più serena e pacata, lontano dagli eccessi e della mondanità a cui era abituato.