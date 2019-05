Lily Collins: le foto più belle dell'attrice

Figlia di Phil Collins e della sua seconda moglie Jill Tavelman, Lily Collins si è fatta strada a piccoli passi nel mondo del cinema, conquistando, pellicola dopo pellicola, sempre più consensi. Una carriera cominciata quasi in fasce: all’età di 5 anni faceva già parte di un’accademia giovanile di arte drammatica. Contemporaneamente, Lily ha coltivato un’altra delle sue grandi passioni: la scrittura e il giornalismo. Si è specializzata in giornalismo televisivo presso la University of Southern California.

Oltre a recitare, Lily Collins ha alternato anche il lavoro come modella. A oggi, l’attrice ha all’attivo 13 film, ottenendo anche una candidatura ai Golden Globe come miglior attrice per “L’eccezione alla regola” di Warren Beatty. Uno dei primi ruoli importanti, che l’ha fatta conoscere al grande pubblico, è quello di Biancaneve nell’omonimo film di Tarsem Singh, in cui recita accanto a Julia Roberts e Armie Hammer. Nel 2019 la vedremo in due pellicole: “Tolkien”, biopic sulla vita dello scrittore del “Signore degli anelli”, con Nicholas Hoult, in uscita a settembre, e in “Ted Bundy - Fascino criminale”, nelle sale dal 9 maggio. Nel film sullo spietato criminale statunitense, Lily Collins interpreta Elizabeth “Liz” Kloepfer, la fidanzata di Ted Bundy, a cui dà il volto Zac Efron.

Per quanto riguarda la vita privata, Lily Collins è stata fidanzata per 5 anni con l’attore e cantante Jamie Campbell Bower. Precedentemente, l’attrice aveva avuto storie con Taylor Lautner e Zac Efron.

Lily Collins ha 5 tatuaggi: una corona ai lati del polso, una rosa sul piede, una scritta sulla parte posteriore della schiena, un dente di leone sul fianco e un bastone da pin-up sulla parte superiore della schiena. Nel 2017, l’attrice ha anche pubblicato una sorta di autobiografia, “Unfiltered – No Shame, No Regrets, Just Me”.