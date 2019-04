Rami Malek sarà il cattivo nel prossimo film di James Bond

Dopo le voci degli ultimi mesi è arrivata la conferma ufficiale: Rami Malek, premio Oscar per la sua interpretazione di Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody sarà il villain del prossimo James Bond,l'ultimo di Daniel Craig, che uscirà nel 2020 e che non ha ancora un titolo. Questa e tante altre novità sono state annunciate dalla Giamaica, dove comincerà la nuova avventura dello 007 con licenza di uccidere. "Bond non è in servizio quando comincia questo film - ha spiegato la produttrice Barbara Broccoli - e si sta godendo un po' di relax in Giamaica. La consideriamo come una casa spirituale per lui", ha aggiunto. La presenza di Malek, che si è detto entusiasta di far parte del progetto, non è però l'unica novità.

007: Aston Martin elettrica per il prossimo James Bond

Cary Funaka dirigerà Bond 25