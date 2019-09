Mostra del Cinema di Venezia: il programma e gli ospiti di oggi 7 settembre

Tutto pronto per il gran finale della 76° edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia . Scopriamo insieme il programma dell'ultima giornata, sabato 7 settembre 2019 .

Si sta per abbassare il sipario sulla 76° edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. Alessandra Mastronardi, madrina dell’evento, si prepara a salutare pubblico e critica di tutto il mondo che in questi giorni hanno seguito con passione e curiosità una delle manifestazioni dedicata alla settima arte più famose, influenti e importanti a livello internazionale. Festival di Venezia: tutto pronto per l’elezione del vincitore Nelle giornate precedenti molte star del mondo dello spettacolo hanno illuminato il Festival portando un tocco di glamour e sensualità come la bellissima Lily-Rose Depp, figlia del più celebre Johnny e di Vanessa Paradis (qui potete trovare tutte le foto più belle dell’attrice) e la travolgete Elettra Lamborghini che ha mostrato un fisico esplosivo (qui potete trovare tutte le foto più belle della cantante e modella sul red carpet). Parallelamente numerose pellicole hanno conquistato pubblico e critica che in alcuni casi si sono invece divisi. Prepariamoci ora a scoprire il vincitore di questa 76° edizione.

@Getty Images

Sabato 7 settembre: i film in programma

Scopriamo insieme il programma delle proiezioni aperte al pubblico, come segnalato dal sito ufficiale del Festival di Venezia. Ecco le pellicole previste per questa ultima giornata della 76° edizione:

Orario: 09:00

Film: “LE PASSAGE DU RHIN (IL PASSAGGIO DEL RENO)”

Luogo: Sala Volpi

Ingresso: con coupon

Orario: 09:00

Film: “LE PASSAGE DU RHIN (IL PASSAGGIO DEL RENO)”

Luogo: Sala Volpi

Ingresso: pubblico - tutti gli accrediti

Orario: 09:00

Film: “CRASH”

Luogo: Sala Volpi

Ingresso: con coupon

Orario: 09:30

Film: “NEVER JUST A DREAM: STANLEY KUBRICK AND EYES WIDE SHUT”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 09:30

Film: “EYES WIDE SHUT”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 11:30

Film: “800 MAL EINSAM: EIN TAG MIT DEM FILMEMACHER EDGAR REITZ”

Luogo: Sala Volpi

Ingresso: con coupon

Orario: 12:15

Film: “HAVA, MARYAM, AYESHA”

Luogo: Palabiennale

Ingresso: con biglietto

Orario: 14:00

Film: “IL PIANETA IN MARE”

Luogo: Sala Darsena

Ingresso: con biglietto

Orario: 14:00

Film: “DELPHINE”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 14:00

Film: “SUPEREROI SENZA SUPERPOTERI”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 14:00

Film: “CÃES QUE LADRAM AOS PÁSSAROS”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 14:00

Film: “NACH ZWEI STUNDEN WAREN ZEHN MINUTEN VERGANGEN”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 14:00

Film: “CONDOR”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 14:00

Film: “ROQAIA”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 14:15

Film: “ZUMIRIKI”

Luogo: Palabiennale

Ingresso: con biglietto

Orario: 16:30

Film: “ROGER WATERS US + THEM”

Luogo: Sala Darsena

Ingresso: con biglietto

Orario: 16:30

Film: “SH_T HAPPENS”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 16:30

Film: “LE COUP DES LARMES”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 16:30

Film: “KINGDOM COME”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 16:30

Film: “DARLING”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 16:30

Film: “GIVE UP THE GHOST”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 16:30

Film: “FIEBRE AUSTRAL”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 16:30

Film: “GUO4”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 16:45

Film: “TUTTO IL MIO FOLLE AMORE”

Luogo: Palabiennale

Ingresso: con biglietto

Orario: 19:00

Film: “THE BURNT ORANGE HERESY”

Luogo: Palabiennale

Ingresso: con biglietto

Orario: 21:00

Film: “THE BURNT ORANGE HERESY”

Luogo: Sala Grande

Ingresso: con biglietto



@Getty Images

Sabato 7 settembre: gli ospiti attesi

L’ultima giornata della 76° edizione del Festival di Venezia è pronta a regalare grandi emozioni, tuttavia al momento non sono ancora noti i nomi di coloro che interverranno, staremo a vedere!

@Getty Images

Sabato 7 settembre: gli eventi in programma

Concludiamo il programma vedendo alcuni degli eventi segnalati che animeranno il Lido nella giornata di oggi:

Serata charity

Palazzina Red Passion

"Arte in mostra a Mestre: Colori in città'"

Mostra delle opere dei soci dell'associazione “La Torre”

Via Mestrina

Festival del Vetro Arts'Connection

Casinò di Venezia, zona giardino

“Da Kandinsky a Botero tutti in un filo - la grande arte del 900 in mostra

Campo San Maurizio, Palazzo Zaguri