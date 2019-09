Mostra del Cinema di Venezia: il programma e gli ospiti di oggi 6 settembre

Scopriamo insieme il programma di venerdì 6 settembre della 76° edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia . Vediamo quali celebrity sono attese oggi a Lido.

Venerdì 6 settembre: i film in programma

Il sito ufficiale della manifestazione ha pubblicato il programma completo delle proiezioni previste durante i giorni del Festival di Venezia, scopriamo quali film, aperti al pubblico, sarà possibile vedere oggi:

Orario: 09:00

Film: “CRASH”

Luogo: Sala Volpi

Ingresso: con coupon

Orario: 09:00

Film: “IL PIANETA IN MARE”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 13:30

Film: “BOROTMOKMEDI (IL CRIMINALE)”

Luogo: Palabiennale

Ingresso: con biglietto

Orario: 14:00

Film: “TIRO AL PICCIONE”

Luogo: Sala Volpi

Ingresso: con coupon

Orario: 14:00

Film: “STATE FUNERAL”

Luogo: Sala Grande

Ingresso: con biglietto

Orario: 14:15

Film: “HAVA, MARYAM, AYESHA”

Luogo: Sala Darsena

Ingresso: con biglietto

Orario: 14:30

Film: “LE PASSAGE DU RHIN (IL PASSAGGIO DEL RENO)”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 14:30

Film: “EXTASE”

Luogo: Sala Casinò

Ingresso: con coupon

Orario: 16:15

Film: “NEVIA”

Luogo: Palabiennale

Ingresso: con biglietto

Orario: 16:45

Film: “CITIZEN ROSI”

Luogo: Sala Perla 2

Ingresso: con coupon

Orario: 16:45

Film: “800 MAL EINSAM: EIN TAG MIT DEM FILMEMACHER EDGAR REITZ”

Luogo: Sala Volpi

Ingresso: con coupon

Orario: 17:00

Film: “LA MAFIA NON È PIÙ QUELLA DI UNA VOLTA”

Luogo: Sala Grande

Ingresso: con biglietto

Orario: 17:15

Film: “FIEBRE AUSTRAL”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 17:15

Film: “GUO4”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 17:15

Film: “KINGDOM COME”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 17:15

Film: “GIVE UP THE GHOST”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 17:15

Film: “SH_T HAPPENS”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 17:15

Film: “ZUMIRIKI”

Luogo: Sala Darsena

Ingresso: con biglietto

Orario: 17:15

Film: “ZUMIRIKI”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 18:15

Film: “ZEROZEROZERO”

Luogo: Palabiennale

Ingresso: con biglietto

Orario: 19:30

Film: “WAITING FOR THE BARBARIANS”

Luogo: Sala Grande

Ingresso: con biglietto

Orario: 20:30

Film: “WAITING FOR THE BARBARIANS”

Luogo: Palabiennale

Ingresso: con biglietto

Orario: 20:45

Film: “NEVER JUST A DREAM: STANLEY KUBRICK AND EYES WIDE SHUT”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 20:45

Film: “EYES WIDE SHUT”

Luogo: Sala Giardino

Ingresso: con biglietto

Orario: 21:00

Film: “ROGER WATERS US + THEM”

Luogo: Sala Darsena

Ingresso: con biglietto

Orario: 22:00

Film: “TUTTO IL MIO FOLLE AMORE”

Luogo: Sala Grande

Ingresso: con biglietto

Orario: 22:00

Film: “STATE FUNERAL”

Luogo: Sala Perla

Ingresso: con biglietto

Orario: 22:15

Film: “BOIA, MASCHERE E SEGRETI: L’HORROR ITALIANO DEGLI ANNI”

Luogo: Sala Pasinetti

Ingresso: con coupon

Orario: 22:30

Film: “LA MAFIA NON È PIÙ QUELLA DI UNA VOLTA”

Luogo: Palabiennale

Ingresso: con biglietto

Venerdì 6 settembre: gli ospiti attesi

Nelle giornate precedenti numerose star internazionali hanno ammaliato fotografi e presenti, tra questi il sex symbol Jude Law (qui potete trovare tutte le foto più belle di ieri e di oggi dell’attore inglese), Chiara Ferragni e Meryl Streep, ecco invece quali celebrity sono attese oggi sul red carpet del Festival di Venezia:

Johnny Depp

Claudio Santamaria

Valeria Golino

Roger Waters

Elizabeth Debicki

Mick Jagger

Gabriele Salvatores

Diego Abatantuono

Letizia Battaglia

Pierre Cardin

Mark Rylance

Greta Scacchi

Venerdì 6 settembre: gli eventi in programma

Concludiamo vedendo gli eventi principali che animeranno la vita del Lido, infatti il Festival di Venezia è anche l’occasione per immergersi nell’atmosfera fantastica della città.



Orario: 17:00

Luogo: Sala Stucchi, Hotel Excelsior.

Premio Leoncino d’Oro di Agiscuola

Orario: 21:00

Luogo: Sala Darsena.

Proiezione di Roger Waters US + Them di Sean Evans e Roger Waters. Segue Q&A