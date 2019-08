Mostra del Cinema di Venezia: il programma di oggi

L’attesa è terminata. Oggi, mercoledì 28 agosto, inizia la 76ma edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. La manifestazione accompagnerà pubblico, giornalisti, addetti ai lavori e spettatori in un viaggio all’interno dell’affascinante mondo della settima arte. In questi minuti le prime star internazionali stanno raggiungendo il Lido per inaugurare uno degli eventi mediatici più seguiti e popolari al mondo.

Festival di Venezia: al via

ll Festival di Venezia non è soltanto una delle più importanti cerimonia in cui vengono riconosciuti e premiati i meriti cinematografici, ma è anche l’occasione per osservare outfit originali in grado di far discutere nei giorni successivi.

Nelle scorse ore Alessandra Mastronardi, madrina dell’evento, ha raggiunto la città per concedersi ai primi scatti dei fotografi che hanno immortalato la bellissima attrice (qui potete trovare le sue prime foto).