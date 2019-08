Queste le parole della Mastronardi non appena sbarcata al Lido. "Qui a Venezia attendo con grande curiosità soprattutto tre film: Martin Eden di Pietro Marcello, Marriage Story di Noah Baumbach e Joker di Todd Phillips, ma dico la verità non vedo l'ora di stringere la mano a tutti. L'incarico di madrina mi ha in un certo senso rappacificata, mi ha dato finalmente la soddisfazione per la strada fatta in questi anni, è un riconoscimento di aver lavorato bene e per la prima volta sono contenta di me stessa e questo per me è una cosa complicatissima. Diciamo che da oggi in poi mi sento al nastro di partenza" conclude la Mastronardi che abita a Londra con il fidanzato scozzese, l'attore scozzese Ross McCall.