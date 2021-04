4/22 Web Photo

Un anno prima negli Stati Uniti c’era stato il debutto: la versione cinematografica di ''The Sound of Music'', il musical di Broadway scritto da Rodgers & Hammerstein, a sua volta ispirato a ''La famiglia Trapp (The Story of the Trapp Family Singers)'', romanzo autobiografico di Maria Augusta von Trapp

Julie Andrews premiata con il Leone d'Oro alla carriera a Venezia: 10 curiosità su di lei