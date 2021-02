E' morto Christopher Plummer: una vita da attore tra cinema e teatro

approfondimento

Tutti i soldi del mondo: il film sul rapimento Getty

Negli anni Settanta e Ottanta continuò ad alternarsi tra cinema e teatro, con prove acclamatissime nei più grandi teatri al mondo (in tutta la carriera ha interpretato sedici opere di Shakespeare). La maturità e la vecchiaia non limitarono affatto la sua carriera; anzi, proprio negli ultimi anni si tolse le migliori soddisfazioni artistiche a cominciare dall'Oscar vinto nel 2012 come miglior attore non protagonista per Beginners, film di Mike Mills in cui interpretava la parte di un uomo anziano e malato di cancro che confessava la propria omosessualità al figlio (Ewan McGregor). Innumerevoli le sue partecipazioni piccole ma fondamentali in film come Insider – Dietro la verità (1999), il dramma di Michael Mann sul giornalismo, oppure Inside Man di Spike Lee, L'esercito delle 12 scimmie (1995) di Terry Gilliam, Millennium – Uomini che odiano le donne (2011) di David Fincher, A Beautiful Mind (2001) di Ron Howard o Syriana (2006) di George Clooney. Nel 2017, dopo lo scandalo che colpì Kevin Spacey, sostituì quest'ultimo in Tutti i soldi del mondo di Ridley Scott, prova per cui fu candidato ai Golden Globes e agli Oscar (tre in tutto le sue nominations: da ricordare anche quella per The Last Station, in cui interpretava Lev Tolstoj). Ai premi cinematografici si sono accompagnati anche quelli teatrali e televisivi: due Tony Award per Cyrano (1974) e Barrymore (1997), due Emmy Award per I boss del dollaro (1977) e Madeline (1994).