Tommy Lee Jones, da Il fuggitivo a Men in Black: i 15 film più famosi

L’attore americano è nato in Texas il 15 settembre 1946. Nella sua carriera un premio Oscar come miglior attore non protagonista nel 1994, un Golden Globe, due Screen Actors Guild Awards, un Emmy e un Prix al Festival di Cannes. Conosciuto principalmente per aver vestito i panni dell'Agente K, la star ha recitato in molte altre pellicole di successo come JFK - Un caso ancora aperto, The Missing, Batman Forever e Lincoln