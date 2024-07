Sydney Pollack nasceva 90 anni fa, i 20 film del regista Premio Oscar

6/22 ©Webphoto

Con il quinto film, Pollack s’impone come una delle personalità più interessanti del rinnovamento hollywoodiano: nel 1969 esce Non si uccidono così anche i cavalli? (They Shoot Horses, Don't They?). La pellicola ottiene 9 candidature agli Oscar, tra cui miglior regia. Nella California dei primi anni Trenta, nel pieno della Grande depressione, è in voga un crudele genere di spettacolo: le maratone di ballo, in cui gente disperata balla per giorni, attratta sia dal premio in dollari sia dal vitto. Tra i “ballerini”, Gloria e Robert (Jane Fonda e Michael Sarrazin)