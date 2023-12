Dieci anni fa l’addio a Peter O'Toole: i suoi ruoli indimenticabili

L’artista, uno dei più grandi attori britannici del Novecento, morì a 81 anni il 14 dicembre 2013. Nonostante otto nomination agli Oscar come Miglior attore, la statuetta arrivò solo nel 2003 come Oscar alla carriera. Fra i suoi personaggi più celebri il tenente Thomas Edward Lawrence nel film del 1962 diretto da David Lean, ma anche le due interpretazioni di Re Enrico II d'Inghilterra, il professore di latino Arthur Chipping e i ruoli in Come rubare un milione di dollari e vivere felici e L’ultimo imperatore