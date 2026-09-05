Michael Keaton compie 75 anni, le frasi iconiche dei suoi personaggi

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Fuori dal tunnel (1988) - Dalla commedia con tinte horror al dramma: nel 1988 Micheal Keaton cambia genere e inanella un altro successo vestendo i panni di Daryl Poynter, un agente immobiliare con problemi di tossicodipendenza, nel film Fuori dal tunnel diretto da Glenn Gordon Caron. "Il mio nome è Daryl e sono un alcolizzato e un tossicodipendente. E se il mese prossimo sarà come quello appena passato... ho una paura matta", è l'ammissione del protagonista davanti al gruppo di supporto dopo aver negato a lungo il suo problema.