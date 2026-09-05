Michael Keaton compie 75 anni: le frasi iconiche dei suoi personaggi più famosi. FOTO
L'attore, nato a Kennedy (Pennsylvania) il 5 settembre 1951, in quasi mezzo secolo di carriera ha recitato in molte pellicole cult spaziando in generi diversi - dai drammi all'azione fino ai thriller e al fantasy - dando vita a tanti personaggi scolpiti nella memoria del grande pubblico. Tra questi ci sono il demone Beetlejuice, il Batman di Tim Burton e Birdman. Ecco alcune delle frasi più celebri riconducibili ai suoi ruoli