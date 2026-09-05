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Michael Keaton compie 75 anni: le frasi iconiche dei suoi personaggi più famosi. FOTO

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©IPA/Fotogramma

L'attore, nato a Kennedy (Pennsylvania) il 5 settembre 1951, in quasi mezzo secolo di carriera ha recitato in molte pellicole cult spaziando in generi diversi - dai drammi all'azione fino ai thriller e al fantasy - dando vita a tanti personaggi scolpiti nella memoria del grande pubblico. Tra questi ci sono il demone Beetlejuice, il Batman di Tim Burton e Birdman. Ecco alcune delle frasi più celebri riconducibili ai suoi ruoli

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