Jeff Bridges compie 75 anni, i suoi ruoli più famosi al cinema. FOTO

Il primo film importante in cui recita Jeff Bridges è L'ultimo spettacolo (The Last Picture Show), del 1971, di Peter Bogdanovich. Siamo in Texas, nei primi anni ‘50. In una città in cui non succede molto, ma s’incrociano i batticuori dei giovani, le frustrazioni delle persone di mezza età e le nostalgie degli anziani. L’unico cinema sta per chiudere e questo segna anche la fine della giovinezza per un gruppo di amici. Tra loro c’è Duane (Bridges), che sta per andare in guerra in Corea. Il ruolo gli vale la nomination all’Oscar come miglior attore non protagonista

Jeff Bridges ieri e oggi: ecco com'è cambiato negli anni