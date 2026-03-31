Gente comune, le curiosità sul film di Robert Redford

Il 31 marzo 1981 la pellicola che ha segnato il debutto dietro la macchina da presa di Redford trionfava agli Academy Awards con 4 statuette conquistate (film, regia, attore non protagonista a Timothy Hutton e sceneggiatura non originale) su sei nomination. Ecco tutto quello che c’è da sapere

Sono passati 45 anni dal trionfo agli Oscar di Gente comune (Ordinary People), esordio alla regia di Robert Redford . Il film, la cui sceneggiatura è tratta dal romanzo Gente senza storia di Judith Guest, vede nel cast Donald Sutherland, Mary Tyler Moore, Judd Hirsch e Timothy Hutton. Il racconto della disintegrazione della ricca famiglia Jarrett, dopo la morte di un figlio in un incidente e il tentativo di suicidio di un altro, il 31 marzo 1981 dominava agli Academy Awards con 4 statuette conquistate (miglior film, regia, attore non protagonista e sceneggiatura non originale) su sei nomination. Ecco cosa c’è da sapere sulla pellicola.

I Jarrett sono una famiglia della classe medio-borghese a Lake Forest, un ricco sobborgo a nord di Chicago. Stanno cercando di superare il lutto per la morte accidentale del loro figlio adolescente maggiore, Buck, e il tentativo di suicidio del loro figlio più giovane e sopravvissuto, Conrad. Quest’ultimo è appena tornato a casa dopo aver trascorso quattro mesi in un ospedale psichiatrico. Uno psichiatra, il dottor Berger, scopre che il ragazzo è stato coinvolto nell'incidente in barca a vela che ha ucciso il fratello. Ora soffre di un disturbo da stress post-traumatico. Il padre, Calvin, tenta di stabilire un rapporto con suo figlio, mentre sua moglie, Beth, nega la sua perdita e cerca di mantenere l'apparenza di perfezione e normalità, creando solo ulteriori incomprensioni con Conrad che mettono in crisi l’intero legame familiare.

Il cast

La sceneggiatura di Alvin Sargent è basata sul romanzo Gente senza storia di Judith Guest, uscito nel 1976. La sua revisione totale gli fruttò il premio Oscar. Per il ruolo del padre, Calvin Jarrett, è stato scelto Donald Sutherland dopo che inizialmente era stato designato Gene Hackman, che però abbandonò il progetto perché non riuscì a trovare un accordo economico con lo studio di produzione. Un allora sconosciuto Michael J. Fox, che si era appena trasferito a Los Angeles per intraprendere la carriera di attore, ha fatto un'audizione per il ruolo di Conrad Jarrett, ma secondo quanto riferito non ha impressionato Redford, che avrebbe passato il tempo dell’audizione a passarsi il filo interdentale in bocca. La parte del figlio è così andata al debuttante Timothy Hutton (che poi ha vinto l’Oscar per la sua interpretazione). Mary Tyler Moore dà il volto alla madre, Beth Jarrett, per cui all’inizio venne presa in considerazione Natalie Wood. Gli altri ruoli principali sono ricoperti da Judd Hirsch (il dottor Tyrone Berger), Elizabeth McGovern (nella parte di Jeannine Pratt) e M. Emmet Walsh come Salan.

Le riprese e il successo al botteghino

Il film fu girato tra l’ottobre del 1979 e il gennaio 1980. Le location erano a Salt Lake, ricco quartiere alla periferia di Chicago. In realtà la pellicola si svolge quasi esclusivamente tra la casa dei Jarrett e lo studio dello psichiatra di Conrad. La pellicola uscì nelle sale americane il 19 settembre 1980 mentre arrivò nei cinema italiani solo il 26 febbraio 1981. Il film, realizzato con un budget di 6,2 milioni di dollari, è stato un successo al botteghino, incassando 54,8 milioni di dollari negli Stati Uniti e in Canada e circa 36 milioni di dollari all’estero per un totale mondiale di 90 milioni di dollari.