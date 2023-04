2/16 ©IPA/Fotogramma

La protagonista di Flashdance è Alex Owens (Jennifer Beals), 18enne appassionata di danza che di giorno lavora come saldatrice in una fabbrica e di sera si esibisce in un locale notturno. Alex ha un sogno: entrare all’Accademia di Danza di Pittsburgh. Affiancata dall’amica Hanna (Lilia Skala) e da Nick (Michael Nouri), con il quale sta iniziando una storia d’amore, Alex si allena senza sosta e alla fine arriva all’audizione che culmina con la celebre scena sulle note della canzone Flashdance... What a Feeling

