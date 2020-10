Eva contro Eva, il capolavoro con Bette Davis compie 70 anni

Il 13 ottobre del 1950 New York ospitava la premiere del film diretto da Joseph L. Mankiewicz e ispirato al racconto "The Wisdom of Eve" di Mary Orr. Tra battute epocali, premi 0scar, interpretazioni memorabili e litigi, una pellicola che ha segnato la storia del cinema

C’era una volta Hollywood. E soprattutto film che potevano cambiare il mondo, con gli abbacinanti primi piani delle dive (quando ancora questa parola aveva un senso associata al cinema) e con la forza di certe battute capaci di incidere il granito. Pellicole che, al netto della distanza cronologica e geografica, risultano ancora oggi immortali. Opere studiate, citate, omaggiate e, magari in grado persino di farti vincere un Oscar, se sei bravo a coglierne il senso. Come “Eva contro Eva" la cui premiere risale al 13 ottobre 1950. E pensi subito a Pedro Almodovar che ha trasfigurato il melò americano in un appetitoso gazpacho iberico, centrifugando “All’about Eve" in “Tutto su mia madre” e aggiudicandosi, quindi, l’ambita statuetta nel 1999. Immaginiamo che Bette Davis avrebbe apprezzato il lavoro del cineasta spagnolo e pure l’austero regista Joseph L. Mankiewicz avrebbe trovato il film di Pedro un riuscito tributo.

Forse, anche il luciferino Addison DeWitt avrebbe confermato che il film ha attraversato con successo gli oceani del tempo. Il furbo e disincantato critico teatrale, con cui si amava identificarsi l’ombroso regista Mankiewicz, è uno dei motivi per cui Eva contro Eva non passerà mai di moda. Oltre a questa superba interpretazione, l’immenso George Sanders ci ha lasciato con uno dei biglietti di addio più veritieri che si possano mai vergare. Se poi aggiungiamo che nel film c’è pure una giovane, meravigliosa Marilyn Monroe che aspira a un drink e a una parte nello spettacolo ( e sarebbe disposta a tutto pur di averla) si comprende come in fondo il passato sia la cartina di tornasole del presente. E Bette Davis aggiungerebbe: "Lord Byron non avrebbe saputo esprimersi meglio". D'altronde il personaggio di Eva è una che chiederebbe a Gianni di darle Pinotto.

Oscar contro 0scar

4 candidature agli Oscar per le interpretazioni femminili: Davis e Baxter per l'Oscar alla migliore attrice e Holm e Ritter per l'Oscar alla migliore attrice non protagonista. Tuttavia è noto che l’impuntarsi della Baxter per la nomination come protagonista costò alla Davis l' ambita statuetta. Certo. Eva Contro Eva si aggiudicò 6 Academy Awards: Miglior fiilm.Miglior attore non protagonista, Migliore sceneggiatura non originale, Migliori costumi a Edith Head e a Charles Le Maire, Miglior sonoro.

Ma fu Judy Holliday, con Nata ieri a vincere come miglior protagonsita. La realtà, spesso e volentieri, sa esssere più crudele del cinema. Ancora una volta Margo avrebbe chiosato con un prosaico "Amen", con un martini in mano. Ma certamente Bette Davis quell 'Oscar mancato non lo ha mai digerito.