Claire Foy compie 40 anni, i suoi personaggi più famosi. FOTO

Claire Foy compie 40 anni. L’attrice britannica è nata a Stockport il 16 aprile 1984. Deve la sua fama mondiale al ruolo della giovane regina Elisabetta II nelle prime due stagioni di The Crown, per il quale si è aggiudicata due Emmy e un Golden Globe. Negli ultimi anni ha invece lavorato sul grande schermo: è stata Lisbeth Salander in Millennium - Quello che non uccide, poi la moglie di Neil Armstrong in First Man. I suoi ultimi film sono gli acclamati Women Talking e Estranei (All of Us Strangers). Ecco le tappe principali della sua carriera

