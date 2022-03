1/35

Barbora Bobulova, nata il 29 aprile del 1974 a Martin, in Cecoslovacchia, muove i primi passi da attrice all'età di 12 anni come protagonista in un film sul piccolo schermo. Dopo circa 2 anni debutta al cinema nel film cecoslovacco I pendolari. Si iscrive all'Accademia d'Arte Drammatica di Bratislava e viene scelta per il film di Claudio Sestrieri, Infiltrato (1995), con Valerio Mastandrea. Lavora per Marco Bellocchio e Gabriele Muccino e alla fine degli anni 90 si trasferisce in Italia, dove prende parte parallelamente a fiction e film.

Barbora Bobulova è nel cast de Il Re, su Sky Atlantic e NOW dal 18 marzo