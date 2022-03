Al via dal 15 marzo il nuovo legal dramedy di Rai 1, che andrà in onda per 4 prime serate. Le protagoniste di Studio Battaglia sono tre avvocate divorziste e una futura sposa. “Una madre e tre figlie, ognuna coi propri sogni e turbamenti, unite da un amore profondissimo e un’invincibile ironia che le ha sempre salvate, ogni volta che tutto sembrava crollare, come quando venticinque anni prima il padre Giorgio se n’era andato” recita la sinossi ufficiale. Vediamo il cast della serie