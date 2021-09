Ridatemi mia moglie: Carla Signoris è Rossana

Se De Luigi è il “capitano” della squadra scelta da Genovesi per la miniserie Ridatemi mia moglie, gli altri attori non sono certo da meno. A cominciare da Carla Signoris , che qui interpreta il personaggio di Rossana.

Proprio quando Giovanni decide di dare una scossa al rapporto di coppia, organizzando un compleanno a sorpresa alla moglie, scopre di essere stato piantato in asso e si dovrà dare da fare per riconquistare la sua amata.

Si ride e ci si appassiona, in Ridatemi mia moglie , commedia romantica in due puntate diretta da Alessandro Genovesi, che andrà in onda su Sky Serie lunedì 13 e 20 settembre (oltre a essere disponibile in streaming su NOW e On Demand su Sky).

Rossana prova un sincero affetto nei confronti del genero, ma finisce quasi sempre per ferirlo o ammutolirlo con qualche mezza frase lapidaria, lasciata cadere alla fine del discorso non si sa bene con quanta consapevolezza.

Carla Signoris

Forte di una lunga esperienza sui palchi di teatro, Carla Signoris mette presto in luce le proprie doti istrioniche nel gruppo comico dei Broncoviz, di cui fanno parte anche il marito Maurizio Crozza, Ugo Dighero, Marcello Cesena e Mauro Pirovano.



Dopo aver preso parte a programmi tv cult come Avanzi e Tunnel, recita in numerosi film per il grande schermo, come Tutti gli uomini del deficiente, Giorni e nuvole, Maschi contro femmine, Le leggi del desiderio, Lasciati andare e Ma cosa ci dice il cervello.



Come se non bastasse, Carla è anche scrittrice (ha pubblicato tre romanzi) e doppiatrice: ha infatti dato voce a uno dei personaggi più amati dell’universo Pixar, ovvero Dory, il pesce chirurgo smemorato che accompagna il pesce pagliaccio Marlin in Alla ricerca di Nemo e che diventa poi protagonista nel sequel Alla ricerca di Dory.

