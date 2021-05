Anna Foglietta, le foto dell'attrice di Alfredino-Una storia italiana

1/20

ALFREDINO – UNA STORIA ITALIANA, in prima TV in due appuntamenti il 21 e 28 giugno su Sky Cinema e in streaming su NOW, racconta la storia del piccolo Alfredo Rampi, caduto in un pozzo artesiano nel giugno 1981.. Anna Foglietta (Perfetti Sconosciuti, La mafia uccide solo d’estate, Noi e la Giulia, Un giorno all’improvviso), interpreta il ruolo della madre di Alfredino, la signora Franca Rampi