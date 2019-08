Genitori quasi perfetti: trama, trailer, cast del film

Opera seconda di Laura Chiossone, regista teatrale e pubblicitaria, “Genitori quasi perfetti” è la tragicommedia gender fluid in uscita nelle sale italiane giovedì 29 agosto. Protagonista perfetta nel ruolo di mamma single del terzo millennio è Anna Foglietta. Accanto a lei, Paolo Calabresi, Marina Rocco e Lucia Mascino. Il film è prodotto da Indiana Production, Rosso Film, Maremosso e distribuito da Adler Entertainment.

Genitori quasi perfetti, la trama

Simona Riva è una mamma single e deve organizzare la festa di compleanno di suo figlio Filippo, 8 anni. La donna si dedica totalmente all’impresa e invita tutti i compagni di classe del bambino e i rispettivi genitori. La sera della festa, si presenta un ricco campionario di genitori: dalla coppia politicamente corretta eco-bio-new age, convinta di essere sempre nel giusto, al manager neoseparato che non ha tempo per la sua famiglia, dall’estetista ipersessuata al mammo disoccupato, c’è persino una mamma arcobaleno. Una sfilata di tutto il genere umano del nuovo millennio che si tiene in un equilibrio fittizio. Fino a quando la battuta volgare di un bambino farà saltare tutto.

Genitori quasi perfetti, il cast

Protagonista di “Genitori quasi perfetti” è Anna Foglietta, nei panni di Simona. L’attrice romana ha preso parte a oltre 20 film, recitando in alcune delle pellicole di maggior successo degli ultimi anni, da “Noi e la Giulia” a “Perfetti sconosciuti”. Inoltre, Anna Foglietta ha dimostrato di essere anche una perfetta intrattenitrice e cantante, visto che a febbraio ha condotto, insieme a Rocco Papaleo, l’edizione 2019 del Dopofestival.

Accanto a lei, Paolo Calabresi, classe 1964, interprete di successo sia di film per il cinema che di fiction televisive. Da “Diaz” alla trilogia di “Smetto quando voglio”, fino a “Perfetti sconosciuti”, l’attore non ha mai abbandonato la recitazione a teatro, dove ha cominciato con Giorgio Strehler. Nel film è il marito della coppia new age. La moglie è invece interpretata da Lucia Mascino, famosa per il ruolo di protagonista della fiction “Una mamma imperfetta” di Ivan Cotroneo e per quello di Vittoria Fusco nella serie “I delitti del BarLume”. L’attrice è anche nel cast di “Suburra - La serie” nei panni della parlamentare Gabriella Santi. Completano il cast Marina Rocco (“Tutti pazzi per amore”, “Notti magiche”) e Elena Radonicich (“Fabrizio De Andrè - Principe libero”, “1992”).

L’altra protagonista di “Genitori quasi perfetti” è Milano, la città dove si svolgono le vicende, dominata dagli smartphone e dalla superficialità, dove ognuno è convinto di avere la verità in tasca.

La regista

Dietro la macchina da presa c’è Laura Chiossone, regista di cortometraggi che ha cominciato dirigendo videoclip musical (Morgan e Marlene Kuntz, tra gli altri). Successivamente, approda alla pubblicità e sperimenta anche il documentario.

Il primo lungometraggio è “Tra cinque minuti in scena”, del 2012, un film che racconta la storia di una madre anziana e della figlia e che mescola diversi linguaggi, cinema, teatro e documentario.

“Genitori quasi perfetti” si rifà a due commedie italiane di grande successo degli ultimi anni, “Dobbiamo parlare” e “In nome del figlio”: una commedia dalla forte impronta teatrale in cui le persone cominciano a svelarsi mano a mano che si va avanti, distruggendo tutte le impalcature sociali.