Marlene Kuntz: nuove date del tour 2019 e nuovo album in arrivo

La delusione che aveva scoraggiato i fan dei Marlene Kuntz le scorse settimane, quando la band piemontese era stata costretta a cancellare tutte le date del tour estivo (tranne una) a causa di una brutta tendinite capitata al batterista Luca Bergia, è stata ben ripagata da un nuovo annuncio. Sui canali social dei Marlene Kuntz, infatti, non solo sono apparse le nuove date autunnali del tour 2019 ma anche la notizia che è in uscita un nuovo album, il primo da solista di Cristiano Godano, leader del gruppo.

Le nuove date del tour 2019 dei Marlene Kuntz

30:20:10 MK² è il tour che segue l’uscita di “MK30 - Best & Beautiful”, un cofanetto di 3 CD contenente i brani più significativi della band e del progetto Beautiful e “MK30 - Covers & rarities”, un doppio vinile contenente cover e rarità, che i Marlene Kuntz hanno fatto uscire per celebrare i trent’anni di carriera. L’unico concerto a non essere stato spostato è quello previsto per il 18 agosto al Cinzella Festival di Grottaglie, in provincia di Taranto, che sarà l’unica data estiva della band. Ecco le nuove date del tour 2019 dei Marlene Kuntz, che vanno a sostituire quelle annullate:

3 ottobre Firenze, Viper

4 ottobre Fontaneto D’Agogna (NO), Phenomenon

5 ottobre Cesena, Vidia

10 ottobre Roma, Orion

11 ottobre Perugia, Afterlife

12 ottobre Parma, Campus

18 ottobre Trezzo (MI), Live Club

19 ottobre Padova, Hall

La band ci tiene a precisare che le date sono ancora in aggiornamento, quindi non è da escludere che se ne possano aggiungere altre. Il prezzo del biglietto è di 27 euro più diritti di prevendita per tutti i concerti ma i Marlene Kuntz hanno pensato a un regalo per i fan che vogliono vivere un’esperienza unica. Acquistando il pacchetto MK Total Experience si avrà diritto, oltre al biglietto, all’ingresso anticipato allo show, a ricevere un pass laminato (dal valore esclusivamente commemorativo), all’accesso alla fine del soundcheck con conseguente Q&A con i Marlene, a fine soundcheck. Inoltre, ci sarà la possibilità di ascoltare in anteprima due brani dal nuovo album di Cristiano Godano. Il prezzo del biglietto speciale è di 71,31 euro e in ogni data c’è la possibilità di acquistarne 50.

Il primo album da solista di Cristiano Godano

I fortunati che acquisteranno il biglietto MK Total Experience potranno ascoltare in anteprima anche due brani tratti dal primo album di Cristiano Godano. La seconda notizia data dalla band, infatti, è stata quella di annunciare un nuovo album, il primo da solista del leader Cristiano Godano. Il cantante non ha fornito ulteriori dettagli sui contenuti o sulla data di uscita: «Ci ho iniziato a lavorare due anni fa, con calma. In primavera, in accordo coi tempi e i programmi di MK, ho fatto le registrazioni, in questa pausa estiva forzata ci ho rimesso testa e ora ho definitivamente chiarito a me stesso che ne sono molto fiero. Ma vi rivelerò ulteriori dettagli e motivazioni varie più avanti, nel tempo. Per ora voglio sperare che sia sufficiente a alimentare la vostra curiosità, e incidentalmente vedo di assumermi la responsabilità di fomentarvela promettendo autentiche sorprese». Tutto in pieno stile Marlene Kuntz.