I Marlene Kuntz ci riprovano: domani il concerto ai Magazzini Generali

Sarà la volta buona per il concerto dei Marlene Kuntz ai Magazzini Generali di Milano? Dopo il primo rinvio di maggio scorso, quando un’indisposizione del batterista Luca Bergia costrinse la band al forfait, ed il secondo del 21 settembre quando invece a dire no al live fu la Questura, che chiuse il locale per dieci giorni «per cause non imputabili all’organizzazione», domani sera dovrebbe essere quella giusta. Cristiano Godano e soci sono attesi sul palco dello storico locale milanese per le 21 per l’inizio de “Il Doppio”. Sarà infatti un concerto diviso in due parti: la prima in acustico e la seconda in elettrico. Anche i biglietti sono stati divisi in due parti: il biglietto “Doppio” dava accesso ad entrambi gli spettacoli, il biglietto “Elettrico” solo al secondo (inizio ore 22.30).

Un concerto maledetto

Il concerto era stato originariamente fissato per il 31 maggio, ma il live saltò all’ultimo minuto a causa di una fastidiosa tendinite che ha colpito il batterista Luca Bergia. Passata senza particolari scossoni l’estate, sembrava tutto pronto per il recupero della data fissata per il 21 settembre. Ed invece proprio il giorno prima del live la doccia fredda: la Questura di Milano ordinò la chiusura dei Magazzini Generali per dieci giorni a causa di alcuni misfatti accaduti durante l’estate: furti, aggressioni ed altri reati che hanno spinto l’autorità giudiziaria ad imporre lo stop proprio alla vigilia del concerto dei Marlene Kuntz. La band avvisò i fan con un video sui propri canali social sottolineando come la data sarebbe stata recuperata (e che i biglietti già acquistati sarebbero ancora stati validi) e che, però, si sarebbero comunque ritrovati davanti al locale alle 19 per incontrare i numerosi fan già in città per il concerto e fare due chiacchiere in libertà.

Tutto sulla serata di domani

Il concerto è ormai soldout da tempo: sono disponibili solo alcuni vip package da 53 euro, che oltre alla possibilità di assistere ad entrambi i live riceveranno il poster della band disegnato da Gozer Visions e serigrafato da Thunderbeard. Il meet & Greet e la consegna del poster saranno comunque previsti per tutti coloro che in precedenza avessero acquistato il biglietto per accedere al solo live acustico, che in origine doveva svolgersi al piano superiore dei Magazzini. "Il Doppio" riporta i Marlene Kuntz finalmente nel capoluogo lombardo per un imperdibile appuntamento live, un evento esclusivo che vedrà nella stessa serata due set estremamente diversi tra loro sullo stesso palco. Il primo in chiave squisitamente acustica, il secondo in versione classicamente elettrica. A impreziosire e rendere ancora più intrigante la performance, un gradito rientro: quello dello storico violinista della band Davide Arneodo. Inoltre, a partire dalla mezzanotte e mezza seguirà ci sarà un after party con lo special dj set di Luca De Gennaro da Radio Capital, una delle voci più rappresentative e autorevoli del panorama musicale italiano. Data la particolarità dello show, difficile sbilanciarsi sulla scaletta che Godano e soci vorranno proporre. Ovviamente, non mancheranno le grandi hit “Nuotando Nell’Aria”, “La Canzone Che Scrivo Per Te”, “Sonica” e via discorrendo.